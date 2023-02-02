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https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-والصين-ترفضان-محاولات-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للدول-الأخرى-1073048596.html
روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث في اجتماع مع النائب الأول لوزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو، عن تأييده لاستعادة التواصل... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T16:37+0000
2023-02-02T16:37+0000
روسيا
الصين
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وجاء في البيان المنبثق عن الاجتماع، اليوم الخميس، أنه "في ضوء رفع قيود الحجر الصحي، تم التعبير عن رأي مشترك حول مدى ملاءمة الاستعادة السريعة لديناميكيات التواصل وجهاً لوجه، والسياحة المتبادلة، والتبادلات الإنسانية بين بلدينا.وذكر البيان أنه قد تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والعالمي والإقليمي.وأعاد الطرفان تأكيد النية في حماية سيادة البلدين وأمنهما ومصالحهما التنموية، والعمل المشترك على بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية مبنيا على تعدد الأقطاب.
https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والصين-أعلى-جودة-من-التحالف-العسكري-وليس-لها-قيود-1073025113.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

16:37 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث في اجتماع مع النائب الأول لوزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو، عن تأييده لاستعادة التواصل وجها لوجه والسياحة المتبادلة.
وجاء في البيان المنبثق عن الاجتماع، اليوم الخميس، أنه "في ضوء رفع قيود الحجر الصحي، تم التعبير عن رأي مشترك حول مدى ملاءمة الاستعادة السريعة لديناميكيات التواصل وجهاً لوجه، والسياحة المتبادلة، والتبادلات الإنسانية بين بلدينا.
وذكر البيان أنه قد تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والعالمي والإقليمي.

تم إجراء تقييم إيجابي للحوار البناء والمستوى العالي من التنسيق الثنائي في إطار الأمم المتحدة ومجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمنظمات والجمعيات الدولية الأخرى، وهو ما يتوافق تمامًا مع طبيعة العلاقات القائمة على الثقة والشراكة بين بلدينا.

لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تفوق بمستواها التحالف العسكري وليس لها قيود
09:18 GMT
وسجل الطرفان رفضهما سياسات المواجهة، ومحاولات الدول الفردية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتقييد تنميتها من خلال فرض العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة.
وأعاد الطرفان تأكيد النية في حماية سيادة البلدين وأمنهما ومصالحهما التنموية، والعمل المشترك على بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية مبنيا على تعدد الأقطاب.
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