https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-والصين-ترفضان-محاولات-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للدول-الأخرى-1073048596.html

روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث في اجتماع مع النائب الأول لوزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو، عن تأييده لاستعادة التواصل... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T16:37+0000

2023-02-02T16:37+0000

2023-02-02T16:37+0000

روسيا

الصين

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وجاء في البيان المنبثق عن الاجتماع، اليوم الخميس، أنه "في ضوء رفع قيود الحجر الصحي، تم التعبير عن رأي مشترك حول مدى ملاءمة الاستعادة السريعة لديناميكيات التواصل وجهاً لوجه، والسياحة المتبادلة، والتبادلات الإنسانية بين بلدينا.وذكر البيان أنه قد تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والعالمي والإقليمي.وأعاد الطرفان تأكيد النية في حماية سيادة البلدين وأمنهما ومصالحهما التنموية، والعمل المشترك على بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية مبنيا على تعدد الأقطاب.

https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والصين-أعلى-جودة-من-التحالف-العسكري-وليس-لها-قيود-1073025113.html

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