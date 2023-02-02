https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-والصين-ترفضان-محاولات-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للدول-الأخرى-1073048596.html
روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث في اجتماع مع النائب الأول لوزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو، عن تأييده لاستعادة التواصل... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T16:37+0000
2023-02-02T16:37+0000
2023-02-02T16:37+0000
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_6eb6a474de6e95c2638b871f9f753cbc.jpg
وجاء في البيان المنبثق عن الاجتماع، اليوم الخميس، أنه "في ضوء رفع قيود الحجر الصحي، تم التعبير عن رأي مشترك حول مدى ملاءمة الاستعادة السريعة لديناميكيات التواصل وجهاً لوجه، والسياحة المتبادلة، والتبادلات الإنسانية بين بلدينا.وذكر البيان أنه قد تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والعالمي والإقليمي.وأعاد الطرفان تأكيد النية في حماية سيادة البلدين وأمنهما ومصالحهما التنموية، والعمل المشترك على بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية مبنيا على تعدد الأقطاب.
https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والصين-أعلى-جودة-من-التحالف-العسكري-وليس-لها-قيود-1073025113.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_2199f4852e92c27c188434beadefdea9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين
روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث في اجتماع مع النائب الأول لوزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو، عن تأييده لاستعادة التواصل وجها لوجه والسياحة المتبادلة.
وجاء في البيان المنبثق
عن الاجتماع، اليوم الخميس، أنه "في ضوء رفع قيود الحجر الصحي، تم التعبير عن رأي مشترك حول مدى ملاءمة الاستعادة السريعة لديناميكيات التواصل وجهاً لوجه، والسياحة المتبادلة، والتبادلات الإنسانية بين بلدينا.
وذكر البيان أنه قد تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والعالمي والإقليمي.
تم إجراء تقييم إيجابي للحوار البناء والمستوى العالي من التنسيق الثنائي في إطار الأمم المتحدة ومجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمنظمات والجمعيات الدولية الأخرى، وهو ما يتوافق تمامًا مع طبيعة العلاقات القائمة على الثقة والشراكة بين بلدينا.
وسجل الطرفان رفضهما سياسات المواجهة، ومحاولات الدول الفردية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتقييد تنميتها من خلال فرض العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة.
وأعاد الطرفان
تأكيد النية في حماية سيادة البلدين وأمنهما ومصالحهما التنموية، والعمل المشترك على بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية مبنيا على تعدد الأقطاب.