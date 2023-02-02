https://sputnikarabic.ae/20230202/سيئول-وواشنطن-تجريان-مناورات-جوية-مشتركة-وسط-تحذيرات-من-كوريا-الشمالية-1073027554.html
سيئول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة وسط تحذيرات من كوريا الشمالية
سيئول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة وسط تحذيرات من كوريا الشمالية
أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفات ومقاتلات أمريكية استراتيجية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:45+0000
2023-02-02T09:45+0000
2023-02-02T09:45+0000
العالم
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات أجريت يوم الأربعاء فوق المياه الغربية للبلاد لإظهار "إرادة الولايات المتحدة وقدراتها على توفير ردع موسع قوي وموثوق". وأشارت الوزارة إلى أن الحليفين سيعززان تدريباتهما العسكرية المشتركة فيما يتعلق بنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية، حسب وكالة "شينخوا". وتأتي التدريبات الجوية المشتركة بعد أن أجرى وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في سيئول يوم الثلاثاء، واتفقا على توسيع وتعزيز مستوى وحجم التدريبات والمناورات المشتركة هذا العام. وردا على ذلك، أدانت وزارة خارجية كوريا الشمالية "مناورات المواجهة العسكرية المتهورة والأعمال العدائية" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وانتقدت كوريا الشمالية الديمقراطية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتوسيع التدريبات المشتركة المستمرة من حيث الحجم والنطاق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، نقلا عن بيان صادر عن الوزارة. وأوضح البيان أن بيونغ يانغ كررت موقفها المبدئي من الولايات المتحدة، والذي يتضمن أن كوريا الديمقراطية ستتمسك بمبدأ "السلاح النووي مقابل السلاح النووي والمواجهة الشاملة مقابل المواجهة الشاملة" ولن تهتم بأي اتصال أو حوار مع واشنطن طالما أنها متمسكة بسياسة عدائية وخط مواجهة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
سيئول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة وسط تحذيرات من كوريا الشمالية
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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفات ومقاتلات أمريكية استراتيجية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس.
وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات أجريت يوم الأربعاء فوق المياه الغربية للبلاد لإظهار "إرادة الولايات المتحدة وقدراتها على توفير ردع موسع قوي وموثوق".
وأشارت الوزارة إلى أن الحليفين سيعززان تدريباتهما العسكرية المشتركة فيما يتعلق بنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية، حسب وكالة "شينخوا".
وتأتي التدريبات الجوية المشتركة بعد أن أجرى وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في سيئول يوم الثلاثاء، واتفقا على توسيع وتعزيز مستوى وحجم التدريبات والمناورات المشتركة هذا العام.
وردا على ذلك، أدانت وزارة خارجية كوريا الشمالية "مناورات المواجهة العسكرية المتهورة والأعمال العدائية" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وانتقدت كوريا الشمالية الديمقراطية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتوسيع التدريبات المشتركة المستمرة من حيث الحجم والنطاق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، نقلا عن بيان صادر عن الوزارة.
وأوضح البيان أن بيونغ يانغ كررت موقفها المبدئي من الولايات المتحدة، والذي يتضمن أن كوريا الديمقراطية ستتمسك بمبدأ "السلاح النووي مقابل السلاح النووي والمواجهة الشاملة مقابل المواجهة الشاملة" ولن تهتم بأي اتصال أو حوار مع واشنطن طالما أنها متمسكة بسياسة عدائية وخط مواجهة.