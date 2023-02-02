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https://sputnikarabic.ae/20230202/طبيبة-روسية-تنصحح-بتناول-أطعمة-لإبطاء-الشيخوخة-1073031885.html
طبيبة روسية تنصحح بتناول أطعمة لإبطاء الشيخوخة
طبيبة روسية تنصحح بتناول أطعمة لإبطاء الشيخوخة
نصحت طبيبة روسية بتناول عدد من المواد الغذائية لإبطاء الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T11:25+0000
2023-02-02T11:25+0000
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ووصفت الطبيبة والنائبة في جامعة RGNCC الروسية الوطنية للبحوث الطبية، إيرينا سترازيسكو، أن الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها تقوم على الالتهابات المزمنة التي تسببها السمنة وتراكم الخلايا القديمة في الجسم.وأضافت: "لكل شخص، من المهم ضبط مصدر الطاقة بناء على خصائصه. وكنصيحة عامة للجميع فإن المنتجات الطبيعية، بشكل أساسي من أصل نباتي، ذات محتوى معتدل من السعرات الحرارية. وحتى في حالة عدم وجود المعمرين في الأسرة، يمكنك دائما تغيير نمط حياتك حيث يعتمد 75% على المدة التي ستعيشها".وأشارت سترازيسكو إلى أنه لا يجب اتباع توصيات التغذية السليمة بشكل أعمى، فليس كل الأشخاص مثلا يحصلون على الفائدة نفسها من تناول اللحوم.
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الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

طبيبة روسية تنصحح بتناول أطعمة لإبطاء الشيخوخة

11:25 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Alexander Makarov / الانتقال إلى بنك الصورالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Alexander Makarov
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نصحت طبيبة روسية بتناول عدد من المواد الغذائية لإبطاء الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها.
ووصفت الطبيبة والنائبة في جامعة RGNCC الروسية الوطنية للبحوث الطبية، إيرينا سترازيسكو، أن الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها تقوم على الالتهابات المزمنة التي تسببها السمنة وتراكم الخلايا القديمة في الجسم.

وأشارت إلى أن تناول التفاح والفراولة والبصل، تسهم في تدمير الخلايا القديمة، كما تساعد التغذية السليمة والنشاط البدني على منع السمنة.

وأضافت: "لكل شخص، من المهم ضبط مصدر الطاقة بناء على خصائصه. وكنصيحة عامة للجميع فإن المنتجات الطبيعية، بشكل أساسي من أصل نباتي، ذات محتوى معتدل من السعرات الحرارية. وحتى في حالة عدم وجود المعمرين في الأسرة، يمكنك دائما تغيير نمط حياتك حيث يعتمد 75% على المدة التي ستعيشها".
وأشارت سترازيسكو إلى أنه لا يجب اتباع توصيات التغذية السليمة بشكل أعمى، فليس كل الأشخاص مثلا يحصلون على الفائدة نفسها من تناول اللحوم.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
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