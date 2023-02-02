طفل هندي يبهر العالم... مطور تطبيقات ذكية ويتفوق على ذكاء أينشتاين
© Photo / CCامتحان الرياضيات
امتحان الرياضيات
© Photo / CC
حاز الطفل الهندي، ريشي شيف براسانا، البالغ من العمر 8 سنوات، على إبهار العالم، بعد فوزه بجائزة مرموقة في الهند بمجال الابتكارات، ليس فقط لكونه مطور تطبيقات للهواتف الذكية، وإنما لأنه وُلد بمعدل ذكاء 180 درجة، أعلى من عالم الفيزياء الراحل، ألبرت أينشتاين.
وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، نشر صورة له مع الطفل، ريشي شيف براسانا، أثناء تسلمه جائزة "برادهان مانتري راشتريا بوراسكار" للابتكارات في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكتب معها على "تويتر": "إن ريشي شيف براسانا متحمس لتطوير التطبيقات، كما أنه مهتم بالعلم بنفس القدر، إنني سعيد بلقائك اليوم".
Celebrating innovation among the youth! Rishi Shiv Prasanna is passionate about developing Apps. He is equally interested in science as well as popularising it among the youth. Happy to have met this Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar winner today. pic.twitter.com/t0vDBwhvp4— Narendra Modi (@narendramodi) January 24, 2023
من هو ريشي شيف براسانا؟
هو تلميذ من مدينة بنغالور الهندية، حاز الأسبوع الماضي على جائزة "برادهان مانتري راشتريا بال بوراسكار" للابتكارات، وهو العضو الأصغر سنا في منظمة "مينسا إنترناشونال"، وهي جمعية تضم الأشخاص أصحاب معدل الذكاء المرتفع، كما أنه "يوتيوبر" نشط، يقوم بنشر مقاطع فيديو تعليمية متعلقة بالعلوم على منصة "يوتيوب" للفيديوهات، وفقا لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية.
وطوّر ريشي 3 تطبيقات ذكية، هي "تطبيق اختبار الذكاء" للأطفال، و"دول العالم"، و"خط مساعدة كوفيد بنغالور"، كما أنه قام بتأليف كتابين، كما يخطط حاليا لاستكمال كتاب آخر سيتم إصداره في سلسلة.
وريشي من مواليد بلدة نانجانجود في منطقة ميسورو، ويعيش حاليا في أوتاراهالي في بنغالور مع والديه براسانا كومار إم وريشيشواري.
يؤكد والدا ريشي أن الإنجازات التي حققها نجلهما في سن مبكرة تشكل تحديا بالنسبة لهما، وأنه تم توجيههما لتشجيعه في كل ما يفعله، إذ قال والده براسانا كومار: "نحاول إشراكه والتأكد من أنه لن يحيد عن مساره".
Congratulations to Rishi Shiv Prasanna, from Karnataka. He is the youngest Certified Android Application Developer, with an IQ of 180. He is one among the 40 youth icons of India selected by @MinOfCultureGoI, Government of India. He has also authored a book “Elements of Earth.” pic.twitter.com/anZLaJF6jv— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 24, 2023
عبقرية مبكرة
اكتشف معلمو ريشي شيف براسانا عبقريته في مرحلة الحضانة، وعلموا أنه كان متقدما كثيرا في ذكائه على الكبار، من حيث فهمه ومهاراته في الاستيعاب والفهم.
ففي سن الثالثة، بدأ ريشي في الحديث عن النظام الشمسي والكواكب والكون، ووقتما كان الأطفال في فئته العمرية قد بدأوا للتو في تعلم الأبجدية والأرقام، طوّر اهتماما بالتكنولوجيا بواسطة العلم، ومع إتمامه سن الخامسة تعلم الترميز.
President Droupadi Murmu confers Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar to Master Rishi Shiv Prasanna from Karnataka for innovation. pic.twitter.com/MEL4J8sbyD— DD News Odia (@DDNewsOdia) January 23, 2023
رسالة لمن لا يتساوون معه في الذكاء
ردا على سؤال من "إنديان إكسبريس" بشأن الآخرين من حوله الذين لا يمتلكون مستويات ذكاء مثله، قال ريشي شيف براسانا إن "كل شخص لديه بعض أو قدرة أخرى، ويحتاج المرء إلى الاستكشاف، ولا داعي للقلق بشأن أشياء أخرى، يجب تشجيع قدراتهم".