https://sputnikarabic.ae/20230202/طفل-هندي-يبهر-العالم-مطور-تطبيقات-ذكية-ويتفوق-على-ذكاء-أينشتاين-1073048885.html

طفل هندي يبهر العالم... مطور تطبيقات ذكية ويتفوق على ذكاء أينشتاين

طفل هندي يبهر العالم... مطور تطبيقات ذكية ويتفوق على ذكاء أينشتاين

حاز الطفل الهندي، ريشي شيف براسانا، البالغ من العمر 8 سنوات، على إبهار العالم، بعد فوزه بجائزة مرموقة في الهند بمجال الابتكارات، ليس فقط لكونه مطور تطبيقات... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T16:48+0000

2023-02-02T16:48+0000

2023-02-02T16:48+0000

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وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، نشر صورة له مع الطفل، ريشي شيف براسانا، أثناء تسلمه جائزة "برادهان مانتري راشتريا بوراسكار" للابتكارات في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكتب معها على "تويتر": "إن ريشي شيف براسانا متحمس لتطوير التطبيقات، كما أنه مهتم بالعلم بنفس القدر، إنني سعيد بلقائك اليوم".من هو ريشي شيف براسانا؟هو تلميذ من مدينة بنغالور الهندية، حاز الأسبوع الماضي على جائزة "برادهان مانتري راشتريا بال بوراسكار" للابتكارات، وهو العضو الأصغر سنا في منظمة "مينسا إنترناشونال"، وهي جمعية تضم الأشخاص أصحاب معدل الذكاء المرتفع، كما أنه "يوتيوبر" نشط، يقوم بنشر مقاطع فيديو تعليمية متعلقة بالعلوم على منصة "يوتيوب" للفيديوهات، وفقا لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية.وطوّر ريشي 3 تطبيقات ذكية، هي "تطبيق اختبار الذكاء" للأطفال، و"دول العالم"، و"خط مساعدة كوفيد بنغالور"، كما أنه قام بتأليف كتابين، كما يخطط حاليا لاستكمال كتاب آخر سيتم إصداره في سلسلة.وريشي من مواليد بلدة نانجانجود في منطقة ميسورو، ويعيش حاليا في أوتاراهالي في بنغالور مع والديه براسانا كومار إم وريشيشواري.يؤكد والدا ريشي أن الإنجازات التي حققها نجلهما في سن مبكرة تشكل تحديا بالنسبة لهما، وأنه تم توجيههما لتشجيعه في كل ما يفعله، إذ قال والده براسانا كومار: "نحاول إشراكه والتأكد من أنه لن يحيد عن مساره".عبقرية مبكرةاكتشف معلمو ريشي شيف براسانا عبقريته في مرحلة الحضانة، وعلموا أنه كان متقدما كثيرا في ذكائه على الكبار، من حيث فهمه ومهاراته في الاستيعاب والفهم.ففي سن الثالثة، بدأ ريشي في الحديث عن النظام الشمسي والكواكب والكون، ووقتما كان الأطفال في فئته العمرية قد بدأوا للتو في تعلم الأبجدية والأرقام، طوّر اهتماما بالتكنولوجيا بواسطة العلم، ومع إتمامه سن الخامسة تعلم الترميز.رسالة لمن لا يتساوون معه في الذكاءردا على سؤال من "إنديان إكسبريس" بشأن الآخرين من حوله الذين لا يمتلكون مستويات ذكاء مثله، قال ريشي شيف براسانا إن "كل شخص لديه بعض أو قدرة أخرى، ويحتاج المرء إلى الاستكشاف، ولا داعي للقلق بشأن أشياء أخرى، يجب تشجيع قدراتهم".

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