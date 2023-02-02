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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/قاتل-أبرامز-وليوبارد-يصل-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-1073036978.html
قاتل "أبرامز" و"ليوبارد" يصل إلى منطقة العملية الخاصة
قاتل "أبرامز" و"ليوبارد" يصل إلى منطقة العملية الخاصة
كتب رئيس مجموعة المستشارين العسكريين الخاصة "ذئاب القيصر"، دميتري روغوزين على تلغرام أن أربعة روبوتات "ماركر" وصلت إلى دونباس في الموعد المحدد. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:00+0000
2023-02-02T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المدير السابق لشركة "روسكوسموس": "لقد بدأنا في تحميل نماذج الأهداف، ووضع خوارزميات قتالية كجزء من مجموعة الروبوتات القتالية، وتركيب أسلحة قوية مضادة للدبابات".كما أكد المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنيا تيخنيكا" يفغيني دودوروف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم تسليم الروبوتات إلى مراكزها في منطقة العملية الخاصة.وكان روغوزين قد أعلن عن خطط لإرسال روبوتات "ماركر" إلى دونباس بنسخ الاستطلاع والهجوم في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني.ووفقا له، فإن نسخة الهجوم ستكون قادرة على ضرب دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. يحتوي الجهاز في نظام التحكم على سجل إلكتروني فيه صور للأهداف، وبفضله يحدد الروبوت تلقائيًا معدات العدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قاتل "أبرامز" و"ليوبارد" يصل إلى منطقة العملية الخاصة

13:00 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 02.02.2023)
© © Screenshot: YouTube / Russian Foundation for Advanced Research Projectsماركر
ماركر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© © Screenshot: YouTube / Russian Foundation for Advanced Research Projects
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كتب رئيس مجموعة المستشارين العسكريين الخاصة "ذئاب القيصر"، دميتري روغوزين على تلغرام أن أربعة روبوتات "ماركر" وصلت إلى دونباس في الموعد المحدد.
وقال المدير السابق لشركة "روسكوسموس": "لقد بدأنا في تحميل نماذج الأهداف، ووضع خوارزميات قتالية كجزء من مجموعة الروبوتات القتالية، وتركيب أسلحة قوية مضادة للدبابات".
كما أكد المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنيا تيخنيكا" يفغيني دودوروف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم تسليم الروبوتات إلى مراكزها في منطقة العملية الخاصة.

وقال: "علينا الآن العمل على تجهيز الآليات، وفحص الأنظمة والمعدات، وتقييم أداء البرامج وأنظمة الاتصالات والملاحة في الظروف الفعلية، وتدريب واختبار الخوارزميات لاستخدام التحكم الذاتي في مجمع ماركر".

وكان روغوزين قد أعلن عن خطط لإرسال روبوتات "ماركر" إلى دونباس بنسخ الاستطلاع والهجوم في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني.
ووفقا له، فإن نسخة الهجوم ستكون قادرة على ضرب دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. يحتوي الجهاز في نظام التحكم على سجل إلكتروني فيه صور للأهداف، وبفضله يحدد الروبوت تلقائيًا معدات العدو.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
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