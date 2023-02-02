https://sputnikarabic.ae/20230202/كتائب-القسام-تعلن-التصدي-للطيران-الإسرائيلي-بصواريخ-أرض-جو-في-سماء-غزة-فيديو-1073053958.html

كتائب "القسام" تعلن التصدي للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض جو في سماء غزة... فيديو

كتائب "القسام" تعلن التصدي للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض جو في سماء غزة... فيديو

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة فجر اليوم الخميس. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T20:09+0000

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أخبار قطاع غزة

كتائب القسام

الشعب الفلسطيني

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جاء هذا في بيان عسكري نشرته الكتائب مساء اليوم بموقعها الرسمي.وجاء في البيان أن وسائط الدفاع الجوية تصدت فجر الخميس للطيران الإسرائيلي المعادي "في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض - جو وبالمضادات الأرضية".وأوضحت أن هذا يأتي في إطار "التصدي للعدوان" الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني.وفي وقت لاحق اليوم، بثت كتائب "عز الدين القسام" مقاطع مصورة تظهر ما وصفته بأنه تصدي وسائط الدفاع الجوية للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض - جو.يأتي هذا في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية في قطاع غزة فجر اليوم الخميس، بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلق من قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230202/إسرائيل-تهدد-باستخدام-القوة-ضد-مطلقي-الصواريخ-من-غزة-1073036327.html

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