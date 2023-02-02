عربي
https://sputnikarabic.ae/20230202/كتائب-القسام-تعلن-التصدي-للطيران-الإسرائيلي-بصواريخ-أرض-جو-في-سماء-غزة-فيديو-1073053958.html
كتائب "القسام" تعلن التصدي للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض جو في سماء غزة... فيديو
كتائب "القسام" تعلن التصدي للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض جو في سماء غزة... فيديو
أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة فجر اليوم الخميس. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T20:09+0000
2023-02-02T20:09+0000
أخبار قطاع غزة
كتائب القسام
الشعب الفلسطيني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026404_0:0:5387:3030_1920x0_80_0_0_66c0b61737ca41b46ac628addb031bfe.jpg
جاء هذا في بيان عسكري نشرته الكتائب مساء اليوم بموقعها الرسمي.وجاء في البيان أن وسائط الدفاع الجوية تصدت فجر الخميس للطيران الإسرائيلي المعادي "في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض - جو وبالمضادات الأرضية".وأوضحت أن هذا يأتي في إطار "التصدي للعدوان" الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني.وفي وقت لاحق اليوم، بثت كتائب "عز الدين القسام" مقاطع مصورة تظهر ما وصفته بأنه تصدي وسائط الدفاع الجوية للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض - جو.يأتي هذا في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية في قطاع غزة فجر اليوم الخميس، بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلق من قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230202/إسرائيل-تهدد-باستخدام-القوة-ضد-مطلقي-الصواريخ-من-غزة-1073036327.html
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026404_496:0:5168:3504_1920x0_80_0_0_5391e593b58d5d210421dd6a3d0798a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطاع غزة, كتائب القسام, الشعب الفلسطيني
أخبار قطاع غزة, كتائب القسام, الشعب الفلسطيني

كتائب "القسام" تعلن التصدي للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض جو في سماء غزة... فيديو

20:09 GMT 02.02.2023
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبرTelegram
أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة فجر اليوم الخميس.
جاء هذا في بيان عسكري نشرته الكتائب مساء اليوم بموقعها الرسمي.
ضربات جوية متبادلة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
إسرائيل تهدد باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من غزة
12:37 GMT
وجاء في البيان أن وسائط الدفاع الجوية تصدت فجر الخميس للطيران الإسرائيلي المعادي "في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض - جو وبالمضادات الأرضية".
وأوضحت أن هذا يأتي في إطار "التصدي للعدوان" الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي وقت لاحق اليوم، بثت كتائب "عز الدين القسام" مقاطع مصورة تظهر ما وصفته بأنه تصدي وسائط الدفاع الجوية للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض - جو.
يأتي هذا في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية في قطاع غزة فجر اليوم الخميس، بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلق من قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала