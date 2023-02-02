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https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والصين-أعلى-جودة-من-التحالف-العسكري-وليس-لها-قيود-1073025113.html
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تفوق بمستواها التحالف العسكري وليس لها قيود
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تفوق بمستواها التحالف العسكري وليس لها قيود
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والصين تتفوق من حيث المستوى، التحالف العسكري، فهي ليست لها قيود ولا حدود، ولا توجد فيها مواضيع... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:18+0000
2023-02-02T09:20+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية ووكالة "سبوتنيك": "نقاط الاتصال هي خاصية متواضعة للغاية لعلاقاتنا (روسيا والصين). وقد كتب في إعلاننا أنه على الرغم من أننا لا ننشئ تحالفًا عسكريًا، فإن علاقاتنا أعلى في الجودة من العلاقات العسكرية وليس لها قيود ولا حدود ولا توجد مواضيع ممنوعة".وأضاف أنه طوال سنوات وجود الاتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، تكمن المصلحة المشتركة في التنمية القائمة على الخطط الوطنية "في إطار القواعد الحالية للتجارة الدولية".ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، حوارا حصريا لوكالة "سبوتنيك" يتحدث فيه عن سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة.
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تفوق بمستواها التحالف العسكري وليس لها قيود

09:18 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 02.02.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والصين تتفوق من حيث المستوى، التحالف العسكري، فهي ليست لها قيود ولا حدود، ولا توجد فيها مواضيع محظورة.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية ووكالة "سبوتنيك": "نقاط الاتصال هي خاصية متواضعة للغاية لعلاقاتنا (روسيا والصين). وقد كتب في إعلاننا أنه على الرغم من أننا لا ننشئ تحالفًا عسكريًا، فإن علاقاتنا أعلى في الجودة من العلاقات العسكرية وليس لها قيود ولا حدود ولا توجد مواضيع ممنوعة".
وأضاف أنه طوال سنوات وجود الاتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، تكمن المصلحة المشتركة في التنمية القائمة على الخطط الوطنية "في إطار القواعد الحالية للتجارة الدولية".
ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، حوارا حصريا لوكالة "سبوتنيك" يتحدث فيه عن سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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