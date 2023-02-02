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لافروف: موسكو تسعى لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية
https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-شولتز-معروف-بقدرته-على-تغيير-مواقفه-بسرعة-1073021706.html
لافروف: شولتس معروف بقدرته على تغيير مواقفه بسرعة
لافروف: شولتس معروف بقدرته على تغيير مواقفه بسرعة
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، حوارا حصريا لوكالة "سبوتنيك" يتحدث فيه عن سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T08:42+0000
2023-02-02T08:42+0000
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وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وعد بعدم إرسال طائرات إلى أوكرانيا، معروف بقدرته على تغيير موقفه.وتابع لافروف: "هذا التصعيد من قبل ألمانيا بدأ بإرسال بعض الجنود الألمان إلى أوكرانيا، ثم بعدها ظهرت بعض الأسلحة الصغيرة الألمانية، والآن يتحدثون عن إرسال الطائرات والدبابات".وأوضح لافروف: "شولتس معروف بقدرته على تغيير موقفه بسرعة، وذلك عندما صرّح شولتس أن الناتو لن يقاتل أبدا ضد روسيا، وفي السياق نفسه أكدت وزيرة خارجية ألمانيا في تصريح سابق، أن الناتو بالفعل يقاتل في أوكرانيا ضد روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تعزز-عملها-للحفاظ-على-وحدة-الناتو-للعدوان-على-روسيا-1073012593.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: شولتس معروف بقدرته على تغيير مواقفه بسرعة

08:42 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، حوارا حصريا لوكالة "سبوتنيك" يتحدث فيه عن سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وعد بعدم إرسال طائرات إلى أوكرانيا، معروف بقدرته على تغيير موقفه.
وتابع لافروف: "هذا التصعيد من قبل ألمانيا بدأ بإرسال بعض الجنود الألمان إلى أوكرانيا، ثم بعدها ظهرت بعض الأسلحة الصغيرة الألمانية، والآن يتحدثون عن إرسال الطائرات والدبابات".
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا
01:24 GMT
وأوضح لافروف: "شولتس معروف بقدرته على تغيير موقفه بسرعة، وذلك عندما صرّح شولتس أن الناتو لن يقاتل أبدا ضد روسيا، وفي السياق نفسه أكدت وزيرة خارجية ألمانيا في تصريح سابق، أن الناتو بالفعل يقاتل في أوكرانيا ضد روسيا".
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