https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-شولتز-معروف-بقدرته-على-تغيير-مواقفه-بسرعة-1073021706.html
لافروف: شولتس معروف بقدرته على تغيير مواقفه بسرعة
لافروف: شولتس معروف بقدرته على تغيير مواقفه بسرعة
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، حوارا حصريا لوكالة "سبوتنيك" يتحدث فيه عن سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T08:42+0000
2023-02-02T08:42+0000
2023-02-02T08:42+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_6eb6a474de6e95c2638b871f9f753cbc.jpg
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وعد بعدم إرسال طائرات إلى أوكرانيا، معروف بقدرته على تغيير موقفه.وتابع لافروف: "هذا التصعيد من قبل ألمانيا بدأ بإرسال بعض الجنود الألمان إلى أوكرانيا، ثم بعدها ظهرت بعض الأسلحة الصغيرة الألمانية، والآن يتحدثون عن إرسال الطائرات والدبابات".وأوضح لافروف: "شولتس معروف بقدرته على تغيير موقفه بسرعة، وذلك عندما صرّح شولتس أن الناتو لن يقاتل أبدا ضد روسيا، وفي السياق نفسه أكدت وزيرة خارجية ألمانيا في تصريح سابق، أن الناتو بالفعل يقاتل في أوكرانيا ضد روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تعزز-عملها-للحفاظ-على-وحدة-الناتو-للعدوان-على-روسيا-1073012593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_2199f4852e92c27c188434beadefdea9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: شولتس معروف بقدرته على تغيير مواقفه بسرعة
تابعنا عبر
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، حوارا حصريا لوكالة "سبوتنيك" يتحدث فيه عن سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وعد بعدم إرسال طائرات إلى أوكرانيا، معروف بقدرته على تغيير موقفه.
وتابع لافروف: "هذا التصعيد من قبل ألمانيا بدأ بإرسال بعض الجنود الألمان إلى أوكرانيا، ثم بعدها ظهرت بعض الأسلحة الصغيرة الألمانية، والآن يتحدثون عن إرسال الطائرات والدبابات".
وأوضح لافروف: "شولتس معروف بقدرته على تغيير موقفه بسرعة، وذلك عندما صرّح شولتس أن الناتو لن يقاتل أبدا ضد روسيا، وفي السياق نفسه أكدت وزيرة خارجية ألمانيا في تصريح سابق، أن الناتو بالفعل يقاتل في أوكرانيا ضد روسيا".