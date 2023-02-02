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محمد بن سلمان يلتقي بوزيرة خارجية فرنسا ودبلوماسي يكشف رسالة باريس للرياض وأبوظبي
محمد بن سلمان يلتقي بوزيرة خارجية فرنسا ودبلوماسي يكشف رسالة باريس للرياض وأبوظبي
استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:40+0000
2023-02-02T09:40+0000
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وبحسب موقع صحيفة "سبق"، جرى خلال الاستقبال مساء أمس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره من الجانب السعودي وزراء الطاقة، والخارجية، ومستشار الأمن الوطني وسفير المملكة لدى فرنسا.ويتضمن جدول زيارات الوزيرة الفرنسية زيارة إلى الإمارات، وتعد هذه الزيارة الأولى لها إلى دول الخليج العربي.ولفتت وكالة "أ ف ب" إلى أنه من بين الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة الوضع في لبنان والتوترات المتزايدة في إسرائيل وفلسطين.ونقلت الوكالة عن مصدر دبلومسي فرنسي تأكيده أن "رسالتنا لشركائنا في الرياض وأبوظبي هي أن نقول لهم إننا ندعمهم، ونقف إلى جانبهم، ومستعدون لتعزيز الشراكة معهم ليس فقط لمحاربة عدم الاستقرار ولكن أيضا في جميع المجالات".
https://sputnikarabic.ae/20221224/تعزيز-العلاقات-التجارية-لماذا-تسعى-فرنسا-للتقارب-مع-السعودية-وما-علاقته-بخلاف-واشنطن-والرياض؟-1071559113.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يلتقي بوزيرة خارجية فرنسا ودبلوماسي يكشف رسالة باريس للرياض وأبوظبي

09:40 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وبحسب موقع صحيفة "سبق"، جرى خلال الاستقبال مساء أمس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره من الجانب السعودي وزراء الطاقة، والخارجية، ومستشار الأمن الوطني وسفير المملكة لدى فرنسا.
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ويتضمن جدول زيارات الوزيرة الفرنسية زيارة إلى الإمارات، وتعد هذه الزيارة الأولى لها إلى دول الخليج العربي.
ولفتت وكالة "أ ف ب" إلى أنه من بين الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة الوضع في لبنان والتوترات المتزايدة في إسرائيل وفلسطين.
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلومسي فرنسي تأكيده أن "رسالتنا لشركائنا في الرياض وأبوظبي هي أن نقول لهم إننا ندعمهم، ونقف إلى جانبهم، ومستعدون لتعزيز الشراكة معهم ليس فقط لمحاربة عدم الاستقرار ولكن أيضا في جميع المجالات".
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