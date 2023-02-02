https://sputnikarabic.ae/20230202/محمد-بن-سلمان-يلتقي-بوزيرة-خارجية-فرنسا-ودبلوماسي-يكشف-رسالة-باريس-للرياض-وأبوظبي-1073027430.html
محمد بن سلمان يلتقي بوزيرة خارجية فرنسا ودبلوماسي يكشف رسالة باريس للرياض وأبوظبي
محمد بن سلمان يلتقي بوزيرة خارجية فرنسا ودبلوماسي يكشف رسالة باريس للرياض وأبوظبي
استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:40+0000
2023-02-02T09:40+0000
2023-02-02T09:40+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064473506_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6370c52fea70e2b959b6b7438af69123.jpg
وبحسب موقع صحيفة "سبق"، جرى خلال الاستقبال مساء أمس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره من الجانب السعودي وزراء الطاقة، والخارجية، ومستشار الأمن الوطني وسفير المملكة لدى فرنسا.ويتضمن جدول زيارات الوزيرة الفرنسية زيارة إلى الإمارات، وتعد هذه الزيارة الأولى لها إلى دول الخليج العربي.ولفتت وكالة "أ ف ب" إلى أنه من بين الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة الوضع في لبنان والتوترات المتزايدة في إسرائيل وفلسطين.ونقلت الوكالة عن مصدر دبلومسي فرنسي تأكيده أن "رسالتنا لشركائنا في الرياض وأبوظبي هي أن نقول لهم إننا ندعمهم، ونقف إلى جانبهم، ومستعدون لتعزيز الشراكة معهم ليس فقط لمحاربة عدم الاستقرار ولكن أيضا في جميع المجالات".
https://sputnikarabic.ae/20221224/تعزيز-العلاقات-التجارية-لماذا-تسعى-فرنسا-للتقارب-مع-السعودية-وما-علاقته-بخلاف-واشنطن-والرياض؟-1071559113.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064473506_232:0:2453:1666_1920x0_80_0_0_643b03c863b9b12ac2379de0da528eec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العالم العربي
محمد بن سلمان يلتقي بوزيرة خارجية فرنسا ودبلوماسي يكشف رسالة باريس للرياض وأبوظبي
تابعنا عبر
استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وبحسب موقع صحيفة
"سبق"، جرى خلال الاستقبال مساء أمس، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره من الجانب السعودي وزراء الطاقة، والخارجية، ومستشار الأمن الوطني وسفير المملكة لدى فرنسا.
24 ديسمبر 2022, 19:05 GMT
ويتضمن جدول زيارات الوزيرة الفرنسية زيارة إلى الإمارات، وتعد هذه الزيارة الأولى لها إلى دول الخليج العربي.
ولفتت وكالة "أ ف ب" إلى أنه من بين الملفات
التي سيتم بحثها خلال الزيارة الوضع في لبنان والتوترات المتزايدة
في إسرائيل وفلسطين.
ونقلت الوكالة
عن مصدر دبلومسي فرنسي تأكيده أن "رسالتنا لشركائنا في الرياض وأبوظبي هي أن نقول لهم إننا ندعمهم، ونقف إلى جانبهم، ومستعدون لتعزيز الشراكة معهم ليس فقط لمحاربة عدم الاستقرار ولكن أيضا في جميع المجالات".