https://sputnikarabic.ae/20230202/مرض-غامض-جديد-يودي-بحياة-20-شخصا-معظمهم-أطفال-1073050873.html
مرض غامض جديد في أفريقيا يودي بحياة 20 شخصا معظمهم أطفال
مرض غامض جديد في أفريقيا يودي بحياة 20 شخصا معظمهم أطفال
توفي 20 شخصا معظمهم من الأطفال بسبب مرض غامض تفشى في إحدى الدول الأفريقية منذ نهاية العام الماضي. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T17:45+0000
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وذكرت مصادر محلية، أن مرضا غامضا تفشى في قرية وسط ساحل العاج منذ نهاية عام 2022، أودى بحياة 20 شخصا معظمهم من الأطفال.ونقلت "فرانس24"، عن بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة بواكيه، إن "الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 يناير/ كانون الثاني".وتابع "لكنها زادت الخميس إذ قضى 20 شخصا بينهم اثنان من البالغين".وأوضح كواسيه أن البالغين المتوفين هما امرأتان تبلغان 60 و70 عاما، وتوفيت كلتاهما في مستشفى في بواكيه "بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوفيات الأولى نفسها، وهي القيء والإسهال".وكشف كواسيه أن وزيرين زارا القرية في ديسمبر/ كانون الأول بعد تسجيل أول حالة وفاة، كما زارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 يناير لتقييم الوضع.ومؤخرا نقل 33 من سكان القرية إلى المستشفى على خلفية أعراض مماثلة، وفق مصادر طبية.
https://sputnikarabic.ae/20220726/علماء-يحلون-لغز-مرض-الكبد-الغامض-الذي-يصيب-الأطفال-حول-العالم-1065614761.html
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مرض غامض جديد في أفريقيا يودي بحياة 20 شخصا معظمهم أطفال
17:45 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 17:54 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
توفي 20 شخصا معظمهم من الأطفال بسبب مرض غامض تفشى في إحدى الدول الأفريقية منذ نهاية العام الماضي.
وذكرت مصادر محلية، أن مرضا غامضا تفشى في قرية وسط ساحل العاج منذ نهاية عام 2022، أودى بحياة 20 شخصا معظمهم من الأطفال.
ونقلت
"فرانس24"، عن بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة بواكيه، إن "الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 يناير/ كانون الثاني".
وتابع "لكنها زادت الخميس إذ قضى 20 شخصا بينهم اثنان من البالغين".
وأوضح كواسيه أن البالغين المتوفين هما امرأتان تبلغان 60 و70 عاما، وتوفيت كلتاهما في مستشفى في بواكيه "بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوفيات الأولى نفسها، وهي القيء والإسهال".
وكشف كواسيه أن وزيرين زارا القرية في ديسمبر/ كانون الأول بعد تسجيل أول حالة وفاة، كما زارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 يناير لتقييم الوضع.
ومؤخرا نقل 33 من سكان القرية إلى المستشفى على خلفية أعراض مماثلة، وفق مصادر طبية.