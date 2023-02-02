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https://sputnikarabic.ae/20230202/مسؤولون-غربيون-يتكهنون-بقرب-انسحاب-أوكرانيا-من-أرتيوموفسك-ويشككون-بنجاعة-الإمدادات-1073055056.html
مسؤولون غربيون يتكهنون بقرب انسحاب أوكرانيا من أرتيوموفسك ويشككون "بنجاعة الإمدادات"
مسؤولون غربيون يتكهنون بقرب انسحاب أوكرانيا من أرتيوموفسك ويشككون "بنجاعة الإمدادات"
أفادت وسائل إعلام غربية بأن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يعتقدون أن القوات الأوكرانية ستنسحب من أرتيوموفسك (باخموت)، وأن الأسلحة التي يزود الغرب بها كييف... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T20:39+0000
2023-02-02T20:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الخميس أن "تقييمات المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين تظهر أن القوات الأوكرانية تنتظرها أسابيع صعبة". ولكن الوكالة استدركت بأن ذلك "لا يكفي لاستعادة المناطق التي حررها الجيش الروسي".وأعلن يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك محكمة التطويق.وقال غاغين على أثير قناة "روسيا 24" التلفزيونية يوم أمس الأربعاء: "أرتيوموفسك الآن في حصار مشدد وقواتنا تحكم الطوق على المدينة. الآن هناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوف يار - أرتيوموفسك السريع".
https://sputnikarabic.ae/20230126/القوات-الروسية-تسيطر-على-الطريق-السريع-المؤدي-إلى-أوغليدار-1072732232.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مسؤولون غربيون يتكهنون بقرب انسحاب أوكرانيا من أرتيوموفسك ويشككون "بنجاعة الإمدادات"

20:39 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يعتقدون أن القوات الأوكرانية ستنسحب من أرتيوموفسك (باخموت)، وأن الأسلحة التي يزود الغرب بها كييف لن تساعدها في تحقيق أفضلية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الخميس أن "تقييمات المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين تظهر أن القوات الأوكرانية تنتظرها أسابيع صعبة".

وتشير أحدث التقييمات إلى أن كتلة الأسلحة التي تم إرسالها بالفعل من الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء آخرين من الذخيرة إلى المدفعية والدبابات والدفاعات الصاروخية بعيدة المدى، تساعد أوكرانيا على ردع القوات الروسية.

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ولكن الوكالة استدركت بأن ذلك "لا يكفي لاستعادة المناطق التي حررها الجيش الروسي".
وأعلن يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك محكمة التطويق.
وقال غاغين على أثير قناة "روسيا 24" التلفزيونية يوم أمس الأربعاء: "أرتيوموفسك الآن في حصار مشدد وقواتنا تحكم الطوق على المدينة. الآن هناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوف يار - أرتيوموفسك السريع".
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
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