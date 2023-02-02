https://sputnikarabic.ae/20230202/مستقبل-حوار-الحضارات-إلى-أين-مع-المفكر-والبروفيسور-سهيل-فرح-1073040468.html

مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح

مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن حوار ومستقبل الحضارات والثقافات في ظل محاولات الغرب تشويه وطمس الثقافة الروسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، مع... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T13:41+0000

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راديو

صدى الحياة

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مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح

لكل أمة تاريخ، وحضارة تأصّلت عبر الأجيال، وبتوالي العصور عبر الزمان تنصهر حضارات الأمم لتشكل موروثا لحضارة إنسانية مشتركة، والصراعات الحضارية التي شهدها العالم عبر التاريخ هي نتاج تنوع الأمم واختلاف ثقافاتها وأديانها وتعارض مصالحها، فهل فعلا العالم الذي نعيش فيه اليوم مفتوح لحوار الحضارات في ظل هذه الصراعات السياسية والحروب والنزاعات؟من قرأ لبوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ من الأدب الروسييرى البروفيسور وعضو أكاديمية التعليم الروسية، سهيل فرح، بأنوأضاف البروفيسور سهيل فرح في حديثه لبرنامجنا "صدى الحياة": التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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