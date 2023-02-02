https://sputnikarabic.ae/20230202/مستقبل-حوار-الحضارات-إلى-أين-مع-المفكر-والبروفيسور-سهيل-فرح-1073040468.html
مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح
مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن حوار ومستقبل الحضارات والثقافات في ظل محاولات الغرب تشويه وطمس الثقافة الروسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، مع... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:41+0000
2023-02-02T13:41+0000
2023-02-02T13:45+0000
راديو
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مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح
مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح
لكل أمة تاريخ، وحضارة تأصّلت عبر الأجيال، وبتوالي العصور عبر الزمان تنصهر حضارات الأمم لتشكل موروثا لحضارة إنسانية مشتركة، والصراعات الحضارية التي شهدها العالم عبر التاريخ هي نتاج تنوع الأمم واختلاف ثقافاتها وأديانها وتعارض مصالحها، فهل فعلا العالم الذي نعيش فيه اليوم مفتوح لحوار الحضارات في ظل هذه الصراعات السياسية والحروب والنزاعات؟من قرأ لبوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ من الأدب الروسييرى البروفيسور وعضو أكاديمية التعليم الروسية، سهيل فرح، بأنوأضاف البروفيسور سهيل فرح في حديثه لبرنامجنا "صدى الحياة": التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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صدى الحياة, аудио
مستقبل حوار الحضارات إلى أين... مع المفكر والبروفيسور سهيل فرح
13:41 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 13:45 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن حوار ومستقبل الحضارات والثقافات في ظل محاولات الغرب تشويه وطمس الثقافة الروسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، مع البروفيسور والمفكر العربي الروسي سهيل فرح.
لكل أمة تاريخ، وحضارة تأصّلت عبر الأجيال، وبتوالي العصور عبر الزمان تنصهر حضارات الأمم لتشكل موروثا لحضارة إنسانية مشتركة، والصراعات الحضارية التي شهدها العالم عبر التاريخ هي نتاج تنوع الأمم واختلاف ثقافاتها وأديانها وتعارض مصالحها، فهل فعلا العالم الذي نعيش فيه اليوم مفتوح لحوار الحضارات في ظل هذه الصراعات السياسية والحروب والنزاعات؟
من قرأ لبوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ من الأدب الروسي
يرى البروفيسور وعضو أكاديمية التعليم الروسية، سهيل فرح، بأن
"ثقافة تشويه وطمس الثقافة الروسية من قبل الدول الغربية خاصة بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدخل ضمن ما يسمّى بـ "معاداة روسيا" أو "الروسوفوبيا" وهذه الثقافة موجودة لدى الفكر المنمط، فمن يملك ثقافة عالمية لا يمكن إلاّ وأن تكون الثقافة الروسية جزء لا يتجزّأ من شخصيته الثقافية، ومن قرأ لبوشكين وتولستوي ونيكراسوف ودوستويفسكي ومجموعة كبيرة من الأدباء والمفكرين الروس والثقافة العلمية الروسية، هي جزء عضوي ولا يتجزأ من الثقافة العالمية، وهذه الظاهرة مرتبطة بلعب سياسية معينة ومرتبطة بزمان محدد قد تنتعش أو تنخفض انطلاقا من الصراع السياسي بين روسيا والعالم الغربي".
وأضاف البروفيسور سهيل فرح في حديثه لبرنامجنا "صدى الحياة":
"إنّ الثقافة الحقيقية ستبقى موجودة، لا يمكن لك أن تلغي ثقافة أدبية وفكرية مرتبطة بأساطين الفكر العالمي بخفة، فهي مرتبطة في التركيبة العضوية للشخصية الثقافية لكل مثقف ورؤيته للثقافة العالمية رؤية شاملة، إنما اللعب السياسية تحاول تشويه هذه الثقافة أو تلك، ولكن أنا حسب اعتقادي إنّ التعميم غلط، لأنه في جانب ما بالشخصية الغربية أو العالمية لا يمكن أن يتصالح مع هذه الرؤية المنمطة والمشوهة التي تروج لها الآلة الإعلامية الغربية، لهذا فهذه الظاهرة مؤقتة وستخمد نارها قريبا جدا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...