https://sputnikarabic.ae/20230202/مستقبل-غامض-ينتظر-الجيش-البريطاني-كيف-تغير-تصنيفه-العالمي-منذ-2005-1073030130.html
مستقبل غامض ينتظر الجيش البريطاني... كيف تغير تصنيفه العالمي منذ 2005
مستقبل غامض ينتظر الجيش البريطاني... كيف تغير تصنيفه العالمي منذ 2005
يواجه الجيش البريطاني أزمات متتالية أثارت شكوكا حول جاهزيته القتالية في المستقبل، رغم أنه يصنف في المرتبة رقم 5 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T11:14+0000
2023-02-02T11:14+0000
2023-02-02T11:14+0000
رصد عسكري
بريطانيا
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_71c1928574db422f8bb30fb1276dbc69.jpg
وتقدر ميزانية الدفاع البريطانية في 2023 بـ 50.2 مليار دولار في 2023، وتصنف في المرتبة السابعة عالميا والثانية أوروبيا بعد ألمانيا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ورغم ذلك، فإن العديد من التقارير شككت في قدراته القتالية في الوقت الحالي، بينما ينتظره مستقبل غامض فيما يتعلق بالجنود والعتاد العسكري على السواء.ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، أشارت صحف بريطانية إلى تراجع أعداد الجنود البريطانيين بنسبة تصل إلى 30 في المئة، بينما شهد 2022، زيادة استقالات الضباط ذوي الخبرة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2021.وتوقع التقرير أن يتراجع حجم الجيش البريطاني إلى أقل مستوياته بالنسبة لعدد الجنود في 2025، في ذات الوقت الذي يواجه فيه نقصا في العتاد العسكري بسبب الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.كما أشار تقرير آخر إلى وجود عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن بصورة تؤثر على كفاءتهم القتالية.وفي الـ 30 من يناير، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إن جيش بريطانيا في وضع يرثى له رغم إنفاق مليارات الدولارات لتطويره خلال العقدين الماضيين.وفي ذات اليوم، قال جنرال أمريكي إن الجيش البريطاني لم يعد يمثل قوة قتالية فعالة، مشيرا إلى أنه أصبح يصنف في المستوى الثاني، من حيث الجاهزية القتالية.وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، يوم الأربعاء، إلى تحذير مصدر في وزارة الدفاع البريطانية من تأثر الجاهزية القتالية للجيش بسبب إرسال المدافع الذاتية الحركة إلى أوكرانيا.ما هو تصنيف الجيش البريطاني منذ 2005؟وينتقد عسكريون أمريكيون ما يعتبرونه افتقارا إلى الخبرة والقدرة القتالية للجيش البريطاني، ويبررون ذلك إلى التخفيضات المستمرة في ميزانية الدفاع البريطانية خلال السنوات الماضية، بصورة أدت إلى تراجع مستواه بشكل كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230202/إعلام-الجيش-البريطاني-يخسر-أهم-أسلحته-بسبب-أوكرانيا-1073017550.html
https://sputnikarabic.ae/20230110/بوادر-أزمة-كبيرة-في-الجيش-البريطاني-بسبب-الإمداد-المستمر-لنظام-كييف-بالأسلحة-1072115982.html
https://sputnikarabic.ae/20230202/بعد-إرسالها-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-الهاوتزر-البريطاني-إيه-إس--90-1073025365.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/بعدما-كادت-تتعرض-لكارثة-معلومات-عن-غواصة-إتش-إم-إس-فانغارد-البريطانية-1072924566.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dc1b7750fac7e5e09d527a845c271293.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, بريطانيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, بريطانيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
مستقبل غامض ينتظر الجيش البريطاني... كيف تغير تصنيفه العالمي منذ 2005
تابعنا عبر
يواجه الجيش البريطاني أزمات متتالية أثارت شكوكا حول جاهزيته القتالية في المستقبل، رغم أنه يصنف في المرتبة رقم 5 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.
وتقدر ميزانية الدفاع البريطانية في 2023 بـ 50.2 مليار دولار في 2023، وتصنف في المرتبة السابعة عالميا والثانية أوروبيا بعد ألمانيا، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ورغم ذلك، فإن العديد من التقارير شككت في قدراته القتالية في الوقت الحالي، بينما ينتظره مستقبل غامض فيما يتعلق بالجنود والعتاد العسكري على السواء.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، أشارت صحف بريطانية إلى تراجع أعداد الجنود
البريطانيين بنسبة تصل إلى 30 في المئة، بينما شهد 2022، زيادة استقالات الضباط ذوي الخبرة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2021.
وتوقع التقرير أن يتراجع حجم الجيش البريطاني إلى أقل مستوياته بالنسبة لعدد الجنود في 2025، في ذات الوقت الذي يواجه فيه نقصا في العتاد العسكري بسبب الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
كما أشار تقرير آخر إلى وجود عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن
بصورة تؤثر على كفاءتهم القتالية.
وفي الـ 30 من يناير، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إن جيش بريطانيا في وضع يرثى له رغم إنفاق مليارات الدولارات لتطويره خلال العقدين الماضيين.
وفي ذات اليوم، قال جنرال أمريكي إن الجيش البريطاني لم يعد يمثل قوة قتالية فعالة
، مشيرا إلى أنه أصبح يصنف في المستوى الثاني، من حيث الجاهزية القتالية.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، يوم الأربعاء، إلى تحذير مصدر في وزارة الدفاع البريطانية من تأثر الجاهزية القتالية للجيش
بسبب إرسال المدافع الذاتية الحركة إلى أوكرانيا.
ما هو تصنيف الجيش البريطاني منذ 2005؟
يصنف الجيش البريطاني في 2023 في المرتبة الخامسة عالميا، لكن تصنيفه في السنوات الـ 10 الماضية تغير صعودا وهبوطا.
وخلال 4 سنوات من 2019 حتى 2022، كان تصنيف الجيش البريطانية في المرتبة الـ 8 عالميا.
وفي 3 سنوات متتالية من 2016 حتى 2018، كان تصنيف الجيش البريطاني في المرتبة الـ 6 عالميا.
أما السنوات من 2010 حتى 2015، فكان تصنيف الجيش البريطاني في المرتبة الـ5 عالميا.
وفي الفترة من 2007 حتى 2009، كان تصنيف بريطانيا في المرتبة رقم 10 بين أضخم جيوش العالم، بينما كان يصنف في المرتبة الـ 6 عالميا خلال عامي 2005 و2006.
وينتقد عسكريون أمريكيون ما يعتبرونه افتقارا إلى الخبرة والقدرة القتالية للجيش
البريطاني، ويبررون ذلك إلى التخفيضات المستمرة في ميزانية الدفاع البريطانية خلال السنوات الماضية، بصورة أدت إلى تراجع مستواه بشكل كبير.