https://sputnikarabic.ae/20230202/مولدوفا-تعلن-تمديد-حالة-الطوارئ-بسبب-أزمة-الطاقة-1073047140.html
مولدوفا تعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة
مولدوفا تعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة
أعلن رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، اليوم الخميس، أن البرلمان وافق على تمديد حالة الطوارئ بسب أزمة الطاقة في البلاد لمدة شهرين، اعتبارا من 4 فبراير/... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
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كيشناو - سبوتنيك. وقال غروسو خلال اجتماع برلماني: "تمت الموافقة على مشروع قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة 60 يوما".وأشارت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا غافريليتسا، التي ناشدت البرلمان بطلب لتمديد حالة الطوارئ، إلى أن لجنة حالات الطوارئ ستحتفظ بالحق في اتخاذ قرارات طارئة دون موافقة البرلمان.ووفقا لها فإن حالة الطوارئ ستسمح للسلطات بمواصلة تزويد السكان بالغاز الطبيعي والكهرباء؛ وهذا سيمكن أيضا من التعامل مع موجة اللاجئين الجديدة من أوكرانيا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.كما شددت غافريليتسا على أن تهديد الأمن القومي للبلاد لا يزال قائما بسبب الوضع في المنطقة.يذكر أنه في 24 فبراير 2022، فرضت السلطات المولدوفية نظام الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا.وتعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. وأتخذت الحكومة تدابير تقشفية، بما في ذلك القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-الغرب-يتطلع-الآن-لتكون-مولدوفا-أوكرانيا-التالية-1073023694.html
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مولدوفا تعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة
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أعلن رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، اليوم الخميس، أن البرلمان وافق على تمديد حالة الطوارئ بسب أزمة الطاقة في البلاد لمدة شهرين، اعتبارا من 4 فبراير/ شباط الجاري.
كيشناو - سبوتنيك
. وقال غروسو خلال اجتماع برلماني: "تمت الموافقة على مشروع قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة 60 يوما".
وأشارت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا غافريليتسا، التي ناشدت البرلمان بطلب لتمديد حالة الطوارئ، إلى أن لجنة حالات الطوارئ ستحتفظ بالحق في اتخاذ قرارات طارئة دون موافقة البرلمان.
ووفقا لها فإن حالة الطوارئ ستسمح للسلطات بمواصلة تزويد السكان بالغاز الطبيعي
والكهرباء؛ وهذا سيمكن أيضا من التعامل مع موجة اللاجئين الجديدة من أوكرانيا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
كما شددت غافريليتسا على أن تهديد الأمن القومي للبلاد لا يزال قائما بسبب الوضع في المنطقة.
يذكر أنه في 24 فبراير 2022، فرضت السلطات المولدوفية نظام الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا.
وتعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية
وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. وأتخذت الحكومة تدابير تقشفية، بما في ذلك القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء.