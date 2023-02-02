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https://sputnikarabic.ae/20230202/ناريشكين-سكان-أوكرانيا-أصبحوا-ضحايا-السياسة-العدوانية-لحلف-الناتو--1073013049.html
ناريشكين: سكان أوكرانيا أصبحوا ضحايا السياسة العدوانية لحلف الناتو
ناريشكين: سكان أوكرانيا أصبحوا ضحايا السياسة العدوانية لحلف الناتو
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن معظم سكان أوكرانيا أشخاص عاديون يريدون أن يعيشوا حياة سلمية، لكنهم أصبحوا ضحايا للسياسة... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T02:34+0000
2023-02-02T02:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين: "نحن نتفهم أن معظم سكان أوكرانيا أناس عاديون يريدون أن يعيشوا حياة سلمية، لكن هؤلاء الناس أصبحوا رهائن وضحايا لنظام كييف الاستبدادي وضحايا للسياسة العدوانية لكتلة الناتو، وهي سياسة أصبحت اليوم تشكل التهديد الرئيسي للاستقرار والأمن في أوروبا وخارجها".وأضاف ناريشكين: إذا تحدثنا عن روسيا، فلن نرغب بالطبع بخوض حربا حتى آخر أوكراني".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تعزز-عملها-للحفاظ-على-وحدة-الناتو-للعدوان-على-روسيا-1073012593.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

ناريشكين: سكان أوكرانيا أصبحوا ضحايا السياسة العدوانية لحلف الناتو

02:34 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن معظم سكان أوكرانيا أشخاص عاديون يريدون أن يعيشوا حياة سلمية، لكنهم أصبحوا ضحايا للسياسة العدوانية لحلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن روسيا لا تريد خوض حربا حتى آخر أوكراني.
موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين: "نحن نتفهم أن معظم سكان أوكرانيا أناس عاديون يريدون أن يعيشوا حياة سلمية، لكن هؤلاء الناس أصبحوا رهائن وضحايا لنظام كييف الاستبدادي وضحايا للسياسة العدوانية لكتلة الناتو، وهي سياسة أصبحت اليوم تشكل التهديد الرئيسي للاستقرار والأمن في أوروبا وخارجها".
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا
01:24 GMT
وأضاف ناريشكين: إذا تحدثنا عن روسيا، فلن نرغب بالطبع بخوض حربا حتى آخر أوكراني".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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