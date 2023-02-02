https://sputnikarabic.ae/20230202/نيوزيلندا-وأستراليا-تطلبان-توضيحا-من-فيفا-بشأن-رعاية-السعودية-لمونديال-كرة-القدم-للسيدات-2023-1073035376.html

نيوزيلندا وأستراليا تطلبان توضيحا من "فيفا" بشأن رعاية السعودية لمونديال كرة القدم للسيدات 2023

نيوزيلندا وأستراليا تطلبان توضيحا من "فيفا" بشأن رعاية السعودية لمونديال كرة القدم للسيدات 2023

طلبت كل من أستراليا ونيوزيلندا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توضيحا عاجلا بشأن رعاية الهيئة السعودية للسياحة للمسابقة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T12:28+0000

2023-02-02T12:28+0000

2023-02-02T12:28+0000

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وتستضيف الدولتان نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، اليوم الخميس، الذي أشار إلى أنه من المقرر أن يتم اختيار الهيئة ضمن رعاة البطولة.ومن المقرر أن تضم البطولة 32 دولة وتنطلق في الـ 20 من يوليو/ تموز المقبل، بحسب الموقع الذي أوضح أن الاتحادين الأسترالي والنيوزيلندي للعبة ذكرا أنه لم يتم إبلاغهم بالاتفاق المزمع إبرامه.وذكر الموقع أن الدولتين وجهتا خطابا إلى "فيفا" لتوضيح الموقف بصورة عاجلة، بينما قال الاتحاد الأسترالي إنه يشعر بالاستياء بسبب عدم استشارته قبل اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ذات الشيء الذي أعلنه الاتحاد النيوزيلندي.ولفت إلى قول جاني إنفانتينو، رئيس فيفا، إنه يتوقع أن يصل عدد مشاهدي النسخة الـ 9 من كأس العالم للسيدات إلى نحو ملياري مشاهد، مشيرا إلى أمله في أن يسهم ذلك في تطوير كرة القدم النسائية.ونوه إلى أن مشروع عقد رعاية السعودية للبطولة أثار انتقادات كبيرة، مشيرا إلى قول اللاعبة الدولية الأسترالية السابقة كاثرين جيل إن "فيفا" ملزم بممارسة دوره عندما لا يتم احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.وتابعت: "هدف اللاعبات هو أن تتحول المسابقة إلى قوة حقيقية للخير"، بينما انتقدت الناشطة الأسترالية بمنظمة العفو الدولية نيكيتا وايت، وضع المرأة في السعودية.وجلبت الرياض نجوما عالميين للعب في الدوري السعودي كان أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما عززت مشاركتها في المسابقات الرياضية العالمية وتم اختيارها، أمس الأربعاء، لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، بينما تدرس إمكانية تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع مصر واليونان، كما أنها ستستضيف بطولة كأس آسيا للسيدات في 2026 ودورة الألعاب الآسيوية في 2034.

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