https://sputnikarabic.ae/20230202/هل-تفلح-في-تهدئة-الأوضاع؟-زيارة-استثنائية-للملك-عبد-الله-الثاني-إلى-واشنطن-1073046563.html

هل تفلح في تهدئة الأوضاع؟ زيارة استثنائية للملك عبد الله الثاني إلى واشنطن

هل تفلح في تهدئة الأوضاع؟ زيارة استثنائية للملك عبد الله الثاني إلى واشنطن

بدأ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارة إلى الولايات المتحدة، منذ الثلاثاء الماضي، شملت عدة لقاءات حيث التقى برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T15:34+0000

2023-02-02T15:34+0000

2023-02-02T15:34+0000

راديو

ملفات ساخنة

أخبار الأردن

جو بايدن

الملك عبد الله الثاني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073045453_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_04e63865c428e8d37cbbcd199f9c4e68.png

هل تفلح في تهدئة الأوضاع؟ زيارة استثنائية للملك عبد الله الثاني إلى واشنطن. هل تفلح في تهدئة الأوضاع؟ زيارة استثنائية للملك عبد الله الثاني إلى واشنطن.

وحسب الديوان الملكي، فإن الملك عبدالله الثاني حذر خلال اللقاء من التداعيات الأمنية وخطر استمرار الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية اللذان سيؤديان إلى وقوع المزيد من الضحايا".وأضاف أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أكد أهمية جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في السعي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط".يذكر أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن، اليوم الخميس. ويبحث الملك عبدالله وبايدن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة عبر توسيع التعاون في شتى المجالات.كما سيبحث الجانبان المستجدات في الإقليم والعالم، خصوصًا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري تجاهها، إضافة إلى تبعات الأزمة في أوكرانيا.كان الملك الأردني قد التقى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العسكرية وأعرب عن حرص الأردن على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية.بدورهم، أكد أعضاء لجنة الخدمات العسكرية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، مشيدين بجهود العاهل الأردني في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين.وأشار الشلبي إلى أن تطور التعاون العسكري في هذه الزيارة أمر لافت للنظر فعلا وهناك اتفاق عسكري بين البلدين يوجد بمقتضاها ما يزيد على خمس عشرة قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مشيرا إلى أن البلدين تسعيان لتعميق التعاون العسكري على هذا النحو حتى لا تبتعد الأردن كحليف إلى مصادر تسليح أخرى مثل روسيا خاصة بعد ازدياد معدل التسليح الروسي في المنطقة بعد 2015 .وأشار إلى أن هناك محاولة من القيادة الأردنية في اتجاه ألا تتأثر بالتجاذبات السياسية بين الطرفين الجمهوري والديمقراطي حول هذه المسألة.وأضاف أرشيد أنه في ضوء ذلك يمكن فهم لقاء العاهل الأردني بكيفين مكارثي رئيس مجلس النواب للحصول على تطمينات بألا تتأثر المملكة، ولفت أرشيد إلى أن هناك اتفاقًا تم إبرامه العام الماضي يقضي بحصول الأردن على مساعدات أمريكية بواقع مليار وأربعمئة مليون دولار سنويا لمدة ست سنوات من العام الحالي أي حتى 2029 .وأضاف الرقب أن الملك عبد الله ربما لا ينجح في تحريك هذا الجمود كون الأمريكيين يتحركون على خجل في هذا الملف، وقد اتضح ذلك في جولة بلينكن الأخيرة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, أخبار الأردن, جو بايدن, الملك عبد الله الثاني, аудио