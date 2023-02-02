https://sputnikarabic.ae/20230202/وزيرة-خارجية-فرنسا-تزور-السعودية-والإمارات-ما-أفق-التعاون؟-1073049058.html
وزيرة خارجية فرنسا تزور السعودية والإمارات... ما أفق التعاون؟
وزيرة خارجية فرنسا تزور السعودية والإمارات... ما أفق التعاون؟
تزور وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، دولة الإمارات والسعودية، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع البلدين، كأكبر شريكين لبلدها في منطقة الخليج. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T16:51+0000
2023-02-02T16:51+0000
2023-02-02T16:51+0000
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وزير خارجية فرنسا تزور السعودية والإمارات.. ما أفق التعاون؟
وزير خارجية فرنسا تزور السعودية والإمارات.. ما أفق التعاون؟
وتحاول كاترين كولونا العودة بنتائج تواجه التحديات أمام الحكومة الفرنسية، خاصة في ملف الطاقة، إلى جانب الملفات الإقليمية التي توليها باريس أهمية خاصة، مثل إيران ولبنان.وأكد أن الرياض تتعاطى مع كافة الملفات ورسم خارطة جيوسياسية على مستوى العالم وفق رؤية ومصالح المملكة وشركائها، وتقف في المنتصف مع كافة الأطراف المتنازعة وتسعى للحلول لتكسب احترام كافة الأطراف.ولفتت إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية تأتي لدعم التوجه الفرنسي في تعزيز التعاون مع الإمارات والمجالات المشتركة، والعديد من العناوين في منطقة الشرق الأوسط خاصة إيران واليمن ولبنان.وشددت على أن دول الخليج تتمسك بموقف وسطي تفاوضي في الأزمة الأوكرانية، ولا تريد الدخول بين الدول الأوروبية وروسيا في ظل ما تملكه من مصالح تاريخية مع روسيا.ولفت إلى أن النظام الدولي يتغير وأصبح لا توجد فيه أحادية قطبية، لذلك من المهم أن تجد جميع الدول تحالفات جديدة لتنويع اقتصادها وسياستها وعدم الاعتماد على دولة بعينها.وذكر أن فرنسا تبحث عن حلول في أمن الطاقة لذلك تأتي زيارة وزيرة الخارجية، إلى جانب بعض الملفات التي تتشابك فيها باريس.إعداد وتقديم: عبدالله حميد
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , لبنان, أخبار اليمن الأن, السعودية, аудио
مساحة حرة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , لبنان, أخبار اليمن الأن, السعودية, аудио
وزيرة خارجية فرنسا تزور السعودية والإمارات... ما أفق التعاون؟
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تزور وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، دولة الإمارات والسعودية، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع البلدين، كأكبر شريكين لبلدها في منطقة الخليج.
وتحاول كاترين كولونا العودة بنتائج تواجه التحديات أمام الحكومة الفرنسية، خاصة في ملف الطاقة، إلى جانب الملفات الإقليمية التي توليها باريس أهمية خاصة، مثل إيران ولبنان.
يقول الخبير الاستراتيجي والعسكري، محمد صالح الحربي، إن الرياض تلعب دورا متوازنا في القضايا الدولية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تنطلق وفق كتلة سياسية واحدة، والتي تشكل مركز الوسط والاعتدال للمشاركة في حل كافة القضايا.
وأكد أن الرياض تتعاطى مع كافة الملفات ورسم خارطة جيوسياسية على مستوى العالم وفق رؤية ومصالح المملكة وشركائها، وتقف في المنتصف مع كافة الأطراف المتنازعة وتسعى للحلول لتكسب احترام كافة الأطراف.
وقالت كبير الباحثين في مركز بحوث للدراسات، رشا الجندي، إن العلاقة بين الإمارات وفرنسا قديمة ومتجددة وأخذت منحى إيجابي مؤخرا.
ولفتت إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية
تأتي لدعم التوجه الفرنسي في تعزيز التعاون مع الإمارات والمجالات المشتركة، والعديد من العناوين في منطقة الشرق الأوسط خاصة إيران واليمن ولبنان.
وشددت على أن دول الخليج تتمسك بموقف وسطي تفاوضي في الأزمة الأوكرانية
، ولا تريد الدخول بين الدول الأوروبية وروسيا في ظل ما تملكه من مصالح تاريخية مع روسيا.
فيما قال المتخصص في العلاقات الدولية، محمد اليمني، إن باريس تأثرت بالأزمة الأوكرانية وتورطت فيها بعد ما استوردت الغاز والنفط
بأربعة أضعاف ما أثر على الاقتصاد الفرنسي.
ولفت إلى أن النظام الدولي يتغير وأصبح لا توجد فيه أحادية قطبية، لذلك من المهم أن تجد جميع الدول تحالفات جديدة لتنويع اقتصادها وسياستها وعدم الاعتماد على دولة بعينها.
وذكر أن فرنسا تبحث عن حلول في أمن الطاقة لذلك تأتي زيارة وزيرة الخارجية، إلى جانب بعض الملفات التي تتشابك فيها باريس.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد