عربي
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-الإثيوبي-بلادنا-لعبت-دورا-في-جعل-أفريقيا-فخورة-1073024799.html
وزير الخارجية الإثيوبي: بلادنا لعبت دورا في جعل أفريقيا فخورة
وزير الخارجية الإثيوبي: بلادنا لعبت دورا في جعل أفريقيا فخورة
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الخميس، إن بلاده لعبت دورا محوريا في جعل أفريقيا فخورة من خلال تحقيق مبدأ "الحلول... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:10+0000
2023-02-02T09:10+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1b/1065636576_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_654e681e9ab1289b1f448c6a6f23b223.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن ميكونين تصريحات أكد خلالها نجاح العلاقات الدبلوماسية الإثيوبية في حماية المصالح الوطنية للبلاد، وذلك بعد أن قدمت الخارجية الإثيوبية تقرير أدائها لمدة ستة أشهر إلى اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس النواب.ورد الوزير على استفسارات أثارها أعضاء اللجنة الدائمة، حيث قال إن الوزارة صممت ونفذت إصلاحات تشغيلية مختلفة للتغلب على الفترة الصعبة في البلاد في العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه "تم القيام بأعمال مشجعة للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضي إثيوبيا في الأوقات الصعبة"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، قدر الاتحاد الأفريقي، أن الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا بين القوات الحكومية والمتمردين أودى بحياة نحو 600 ألف شخص معظمهم من المدنييين، وهو الرقم الذي تقول أديس أبابا إنه قد يكون مبالغ فيه بشدة.وقال الرئيس النيجيري السابق والوسيط الرئيسي للاتحاد الأفريقي في محادثات السلام أولوسيغون أوباسانجو، لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "بلغ عدد القتلى نحو 600 ألف".وأعلن مسلحو إقليم تيغراي تسليم أسلحتهم الثقيلة وفقا لبنود اتفاق سلام وقّعوه مع الحكومة الإثيوبية في جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وأشار أوباسانجو إلى أنه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية السلام في بريتوريا، قال المسؤولون الإثيوبيون: "لقد أوقفنا 1000 حالة وفاة كل يوم".اندلع القتال في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا في نوفمبر 2020 بعد أن اتهمت أديس مقاتلي تيغراي بمهاجمة الجيش الفيدرالي وانتشارهم في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/آبي-أحمد-ومحمد-بن-زايد-يجريان-مباحثات-ثنائية-بشأن-مشروعات-الطاقة-الشمسية-في-إثيوبيا-1072402392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1b/1065636576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8db8d6542932e235b513d8a68f9edadb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

وزير الخارجية الإثيوبي: بلادنا لعبت دورا في جعل أفريقيا فخورة

09:10 GMT 02.02.2023
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الخميس، إن بلاده لعبت دورا محوريا في جعل أفريقيا فخورة من خلال تحقيق مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن ميكونين تصريحات أكد خلالها نجاح العلاقات الدبلوماسية الإثيوبية في حماية المصالح الوطنية للبلاد، وذلك بعد أن قدمت الخارجية الإثيوبية تقرير أدائها لمدة ستة أشهر إلى اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس النواب.
ورد الوزير على استفسارات أثارها أعضاء اللجنة الدائمة، حيث قال إن الوزارة صممت ونفذت إصلاحات تشغيلية مختلفة للتغلب على الفترة الصعبة في البلاد في العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه "تم القيام بأعمال مشجعة للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضي إثيوبيا في الأوقات الصعبة"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، قدر الاتحاد الأفريقي، أن الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا بين القوات الحكومية والمتمردين أودى بحياة نحو 600 ألف شخص معظمهم من المدنييين، وهو الرقم الذي تقول أديس أبابا إنه قد يكون مبالغ فيه بشدة.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
آبي أحمد ومحمد بن زايد يجريان مباحثات ثنائية بشأن مشروعات الطاقة الشمسية في إثيوبيا
17 يناير, 19:25 GMT
وقال الرئيس النيجيري السابق والوسيط الرئيسي للاتحاد الأفريقي في محادثات السلام أولوسيغون أوباسانجو، لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "بلغ عدد القتلى نحو 600 ألف".
وأعلن مسلحو إقليم تيغراي تسليم أسلحتهم الثقيلة وفقا لبنود اتفاق سلام وقّعوه مع الحكومة الإثيوبية في جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأشار أوباسانجو إلى أنه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية السلام في بريتوريا، قال المسؤولون الإثيوبيون: "لقد أوقفنا 1000 حالة وفاة كل يوم".
اندلع القتال في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا في نوفمبر 2020 بعد أن اتهمت أديس مقاتلي تيغراي بمهاجمة الجيش الفيدرالي وانتشارهم في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала