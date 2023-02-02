https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصل-الخرطوم-ويلتقي-البرهان-1073042647.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الخرطوم ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الخرطوم ويلتقي البرهان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوصول وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T14:30+0000

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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الخرطوم والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان.وفي السياق نفسه، كشف تقرير إسرائيلي عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام التاريخية".وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في بيان لها، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن "انضمام السودان رسميا إلى اتفاقيات أبراهام، سيفتح الباب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020".وأفاد مصدر سوداني أن "رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الاعتقال كان على استعداد للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل، وكان بصدد السفر إلى واشنطن لإنجاز تلك المهمة".وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن السودان لم يوقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.

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أخبار السودان اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, إيلي كوهين, الخرطوم