عربي
بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصل-الخرطوم-ويلتقي-البرهان-1073042647.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الخرطوم ويلتقي البرهان
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الخرطوم ويلتقي البرهان
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوصول وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T14:30+0000
2023-02-02T14:30+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
إيلي كوهين
الخرطوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الخرطوم والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان.وفي السياق نفسه، كشف تقرير إسرائيلي عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام التاريخية".وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في بيان لها، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن "انضمام السودان رسميا إلى اتفاقيات أبراهام، سيفتح الباب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020".وأفاد مصدر سوداني أن "رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الاعتقال كان على استعداد للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل، وكان بصدد السفر إلى واشنطن لإنجاز تلك المهمة".وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن السودان لم يوقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, إيلي كوهين, الخرطوم
أخبار السودان اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, إيلي كوهين, الخرطوم

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الخرطوم ويلتقي البرهان

14:30 GMT 02.02.2023
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوصول وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الخرطوم والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان.
وفي السياق نفسه، كشف تقرير إسرائيلي عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام التاريخية".
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في بيان لها، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن "انضمام السودان رسميا إلى اتفاقيات أبراهام، سيفتح الباب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020".
وأفاد مصدر سوداني أن "رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الاعتقال كان على استعداد للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل، وكان بصدد السفر إلى واشنطن لإنجاز تلك المهمة".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن السودان لم يوقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.
وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала