وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الخرطوم ويلتقي البرهان
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
© Sputnik . محمد الفاتح
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوصول وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الخرطوم والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان.
שר החוץ אלי כהן הגיע לביקור בסודאן ונפגש עם מפקד הצבא הגנרל בורהאן, כך לפי ערוץ אל-חדת' הסעודי.— Barak Ravid (@BarakRavid) February 2, 2023
למה זה חשוב:
מדובר בביקור ראשון של שר ישראלי בסודאן מזה שנתיים. הביקור הקודם בינואר 2021 היה גם של אלי כהן כאשר כיהן כשר המודיעין
وفي السياق نفسه، كشف تقرير إسرائيلي عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام التاريخية".
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في بيان لها، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن "انضمام السودان رسميا إلى اتفاقيات أبراهام، سيفتح الباب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020".
בעקבות צ'אד? בסודאן מדווחים על "צעד משמעותי" שצפוי היום ביחסים עם ישראל | לכל הפרטים >>> https://t.co/6rZWRI07yd@kaisos1987 @ItayBlumental pic.twitter.com/MjZA1uG4ms— כאן חדשות (@kann_news) February 2, 2023
وأفاد مصدر سوداني أن "رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الاعتقال كان على استعداد للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل، وكان بصدد السفر إلى واشنطن لإنجاز تلك المهمة".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
סודאן בדרך לחתימה רשמית על הסכמי אברהם | @gilicohen10 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/B8vXiO5fAT— כאן חדשות (@kann_news) February 1, 2023
وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن السودان لم يوقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.
وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.