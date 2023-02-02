https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-العراقي-نتطلع-للتزود-بالكهرباء-من-السعودية-1073029968.html
وزير الخارجية العراقي: نتطلع للتزود بالكهرباء من السعودية
وزير الخارجية العراقي: نتطلع للتزود بالكهرباء من السعودية
صرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع للتزود بالكهرباء من السعودية سواء عبر الشبكة السعودية أو شبكة خليجية. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T10:40+0000
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القاهرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات حسين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عقب اجتماعهما اليوم في العاصمة بغداد، أكدا خلاله عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية إرساء الاستقرار في المنطقة.كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن "أبرز ملفات النقاش المطروحة بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارة الأخير بغداد اليوم".وقال الصحاف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي خلال زيارته إلى بغداد اليوم بالرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".وأضاف أن "الوزير السعودي سيبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة، إضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريبا".وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفًا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".
https://sputnikarabic.ae/20230201/وزير-الخارجية-السعودي-يزور-العراق--1072998404.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
وزير الخارجية العراقي: نتطلع للتزود بالكهرباء من السعودية
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صرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع للتزود بالكهرباء من السعودية سواء عبر الشبكة السعودية أو شبكة خليجية.
القاهرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات حسين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عقب اجتماعهما اليوم في العاصمة بغداد، أكدا خلاله عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية إرساء الاستقرار في المنطقة.
وأضاف الوزير العراقي إنه "من المهم إجراء النقاشات حول التحديات التي تواجه المنطقة... وهناك تعاون وعلاقات وطيدة مع السعودية".
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية
أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن "أبرز ملفات النقاش المطروحة بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارة الأخير بغداد اليوم".
وقال الصحاف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي خلال زيارته إلى بغداد اليوم بالرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".
وأضاف أن "الوزير السعودي سيبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة، إضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريبا".
وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة
الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفًا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".