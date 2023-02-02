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https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-عن-محادثات-مع-وفود-عسكرية-من-روسيا-وسوريا-قريبا-1073053743.html
وزير الدفاع التركي يعلن عن محادثات مع وفود عسكرية من روسيا وسوريا قريبا
وزير الدفاع التركي يعلن عن محادثات مع وفود عسكرية من روسيا وسوريا قريبا
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن "الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني". 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T19:54+0000
2023-02-02T19:54+0000
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ونقلت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" عن الوزير قوله: "ستجري وفودنا محادثات على مستوى تقني في الأيام المقبلة، نبذل جهودا لتحقيق نتيجة".وذكر أكار أن "اليونان تواصل الإجراءات والخطابات الاستفزازية وزيادة التوتر".وأعلن أكار، في 4 كانون الثاني/ يناير، أن المحادثات الثلاثية بين وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا ستستمر، حيث تأمل أنقرة في استمرار "معقول" للعملية.ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الدفاع خلوصي أكار، الذي قال: "موقفنا في الاجتماع في موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا. لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا، وإنه غير وارد بالنسبة لنا فعل أي شيء ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا".وبحسب قوله، فإن الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا قد يتم تطويرها شمالي سوريا دون أن يحدد تفاصيل.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا

وزير الدفاع التركي يعلن عن محادثات مع وفود عسكرية من روسيا وسوريا قريبا

19:54 GMT 02.02.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن "الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني".
ونقلت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" عن الوزير قوله: "ستجري وفودنا محادثات على مستوى تقني في الأيام المقبلة، نبذل جهودا لتحقيق نتيجة".
وذكر أكار أن "اليونان تواصل الإجراءات والخطابات الاستفزازية وزيادة التوتر".

نحن نحاول مواجهة ما تفعله اليونان بهدوء قدر الإمكان.

وأعلن أكار، في 4 كانون الثاني/ يناير، أن المحادثات الثلاثية بين وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا ستستمر، حيث تأمل أنقرة في استمرار "معقول" للعملية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الدفاع خلوصي أكار، الذي قال: "موقفنا في الاجتماع في موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا. لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا، وإنه غير وارد بالنسبة لنا فعل أي شيء ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا".
وأضاف أكار: "يجب ألا تعتمد على أخبار غير واقعية وتقبل المواقف الأخرى.. مفاوضاتنا ستستمر، نأمل أن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية".
وبحسب قوله، فإن الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا قد يتم تطويرها شمالي سوريا دون أن يحدد تفاصيل.
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