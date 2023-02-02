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https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-النفط-الفنزويلي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تسبب-الفوضى-في-سوق-الطاقة-العالمية-1073013484.html
وزير النفط الفنزويلي: العقوبات المفروضة على روسيا تسبب الفوضى في سوق الطاقة العالمية
وزير النفط الفنزويلي: العقوبات المفروضة على روسيا تسبب الفوضى في سوق الطاقة العالمية
قال وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، يوم الأربعاء إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسبب الفوضى في أسواق... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T04:30+0000
2023-02-02T04:30+0000
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كسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال الوزير للاجتماع السابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة أوبك+، وفقا لمقطع فيديو منشور على تيك توك الخاص به: "نحن نراقب تدابير غير عقلانية، غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، والتي يواصل الغرب استهداف البلدان التي تشكل جزءا من سوق الطاقة العالمية والتي توازنها".وأضاف: "إنهم يفرضون الآن ويعلنون عقوبات جديدة على روسيا، شريكنا، وعضو أوبك+، وهي منتج مهم للطاقة والنفط والغاز".ولم يوص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة أوبك+ الذي عقد في وقت سابق من يوم الأربعاء عبر المؤتمرات عن بعد، بتعديل المعايير الحالية لاتفاق التحالف.وتضم اللجنة ثمانية من أصل 23 عضوا في أوبك+، وهم روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان.وفي مايو 2020، خفضت أوبك+ إنتاج النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن وباء كوفيد-19.وفي أكتوبر 2022، وافقت أوبك+ بالإجماع على إخراج مليوني برميل من النفط يوميا من السوق، بدءا من نوفمبر، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.وتبحث الدول الغربية عن طرق للحد من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز، فضلا عن اعتمادها على الوقود الروسي منذ أن شنت البلاد عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.وفي 5 ديسمبر، وضع الاتحاد الأوروبي سقفا أقصى للسعر قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الخام الروسي، وانضمت إليه دول مجموعة السبع وأستراليا.وفي أواخر ديسمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية الروسية إذا نصت العقود بشكل مباشر أو غير مباشر على سقف للأسعار.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لم يتشاور الرئيس الروسي مع حلفاء أوبك+ قبل التوقيع على تدابير الرد.
https://sputnikarabic.ae/20230201/-صادرات-النفط-الروسية-لم-تتأثر-بوضع-سقف-للأسعار-السياسات-الغربية-لم-تحقق-أهدافها--1072992251.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار النفط الروسي, وزارة النفط الروسية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار النفط الروسي, وزارة النفط الروسية, العالم

وزير النفط الفنزويلي: العقوبات المفروضة على روسيا تسبب الفوضى في سوق الطاقة العالمية

04:30 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / Leo RAMIREZطارق زيدان العيسمي مداح
طارق زيدان العيسمي مداح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / Leo RAMIREZ
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قال وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، يوم الأربعاء إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسبب الفوضى في أسواق الطاقة العالمية.
كسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال الوزير للاجتماع السابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة أوبك+، وفقا لمقطع فيديو منشور على تيك توك الخاص به: "نحن نراقب تدابير غير عقلانية، غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، والتي يواصل الغرب استهداف البلدان التي تشكل جزءا من سوق الطاقة العالمية والتي توازنها".
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وأضاف: "إنهم يفرضون الآن ويعلنون عقوبات جديدة على روسيا، شريكنا، وعضو أوبك+، وهي منتج مهم للطاقة والنفط والغاز".
ولم يوص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة أوبك+ الذي عقد في وقت سابق من يوم الأربعاء عبر المؤتمرات عن بعد، بتعديل المعايير الحالية لاتفاق التحالف.
وتضم اللجنة ثمانية من أصل 23 عضوا في أوبك+، وهم روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان.
وفي مايو 2020، خفضت أوبك+ إنتاج النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن وباء كوفيد-19.
وفي أكتوبر 2022، وافقت أوبك+ بالإجماع على إخراج مليوني برميل من النفط يوميا من السوق، بدءا من نوفمبر، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
وتبحث الدول الغربية عن طرق للحد من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز، فضلا عن اعتمادها على الوقود الروسي منذ أن شنت البلاد عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.
وفي 5 ديسمبر، وضع الاتحاد الأوروبي سقفا أقصى للسعر قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الخام الروسي، وانضمت إليه دول مجموعة السبع وأستراليا.
وفي أواخر ديسمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية الروسية إذا نصت العقود بشكل مباشر أو غير مباشر على سقف للأسعار.
ووفقا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لم يتشاور الرئيس الروسي مع حلفاء أوبك+ قبل التوقيع على تدابير الرد.
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