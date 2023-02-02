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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-دفاع-أمريكي-سابق-يحدد-المدة-التي-يستطيع-فيها-الغرب-الاستمرار-بمساعدته-لأوكرانيا-1073015827.html
وزير دفاع أمريكي سابق يحدد المدة التي يستطيع فيها الغرب الاستمرار بمساعدته لأوكرانيا
وزير دفاع أمريكي سابق يحدد المدة التي يستطيع فيها الغرب الاستمرار بمساعدته لأوكرانيا
حدد وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، المدة الزمنية التي يمكن فيها للغرب الصمود بتقديم مساعداته لأوكرانيا لمواجهة روسيا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T06:55+0000
2023-02-02T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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روسيا
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وقال الوزير السابق إن التصميم الغربي على دعم أوكرانيا في مواجهة عسكرية ضد روسيا بالمستوى الحالي سيستمر حتى نهاية العام، ولكن بعد ذلك، إذا استمر الجمود في الجبهة، فقد يزداد الضغط على كييف لبدأ مفاوضات للتسوية.وأضاف قائلا: "هل يمكن للغرب والولايات المتحدة الحفاظ على الدعم الشعبي لنوع المساعدة المادية، للاقتصاد والجيش الأوكرانيين اللذين قدمناهما حتى الآن؟ في رأيي الشخصي، يمكننا الحفاظ عليها لبقية هذا العام".ويعتقد غيتس أن الأوروبيين ليسوا مستعدين لإرسال أبنائهم وبناتهم للقتال في أوكرانيا من أجل أوكرانيا، إذا أصبحت كييف عضوًا في التحالف العسكري.يذكر أن غيتس، الذي بدأ حياته المهنية كخبير في شؤون الاتحاد السوفيتي لوكالة المخابرات المركزية ، عمل عهد الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير دفاع أمريكي سابق يحدد المدة التي يستطيع فيها الغرب الاستمرار بمساعدته لأوكرانيا

06:55 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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حدد وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، المدة الزمنية التي يمكن فيها للغرب الصمود بتقديم مساعداته لأوكرانيا لمواجهة روسيا.
وقال الوزير السابق إن التصميم الغربي على دعم أوكرانيا في مواجهة عسكرية ضد روسيا بالمستوى الحالي سيستمر حتى نهاية العام، ولكن بعد ذلك، إذا استمر الجمود في الجبهة، فقد يزداد الضغط على كييف لبدأ مفاوضات للتسوية.
وأضاف قائلا: "هل يمكن للغرب والولايات المتحدة الحفاظ على الدعم الشعبي لنوع المساعدة المادية، للاقتصاد والجيش الأوكرانيين اللذين قدمناهما حتى الآن؟ في رأيي الشخصي، يمكننا الحفاظ عليها لبقية هذا العام".

وتابع: "لكن السؤال هو ما إذا كانت الأصوات التي لا تسمع ستكتسب قوة إذا استمرت هذه الحرب عاما آخر. ولم يحقق أي من الجانبين ميزة كبيرة. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، لا يهتم أي من الطرفين بالمفاوضات، ففي غضون عام أو نحو ذلك من اليوم قد يكون لديك وضع يكون فيه الضغط من الأوروبيين في المقام الأول على الأوكرانيين لبدء المفاوضات أقوى بكثير مما هو عليه الآن".

ويعتقد غيتس أن الأوروبيين ليسوا مستعدين لإرسال أبنائهم وبناتهم للقتال في أوكرانيا من أجل أوكرانيا، إذا أصبحت كييف عضوًا في التحالف العسكري.
يذكر أن غيتس، الذي بدأ حياته المهنية كخبير في شؤون الاتحاد السوفيتي لوكالة المخابرات المركزية ، عمل عهد الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
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