https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-دفاع-أمريكي-سابق-يحدد-المدة-التي-يستطيع-فيها-الغرب-الاستمرار-بمساعدته-لأوكرانيا-1073015827.html
وزير دفاع أمريكي سابق يحدد المدة التي يستطيع فيها الغرب الاستمرار بمساعدته لأوكرانيا
وزير دفاع أمريكي سابق يحدد المدة التي يستطيع فيها الغرب الاستمرار بمساعدته لأوكرانيا
حدد وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، المدة الزمنية التي يمكن فيها للغرب الصمود بتقديم مساعداته لأوكرانيا لمواجهة روسيا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T06:55+0000
2023-02-02T06:55+0000
2023-02-02T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال الوزير السابق إن التصميم الغربي على دعم أوكرانيا في مواجهة عسكرية ضد روسيا بالمستوى الحالي سيستمر حتى نهاية العام، ولكن بعد ذلك، إذا استمر الجمود في الجبهة، فقد يزداد الضغط على كييف لبدأ مفاوضات للتسوية.وأضاف قائلا: "هل يمكن للغرب والولايات المتحدة الحفاظ على الدعم الشعبي لنوع المساعدة المادية، للاقتصاد والجيش الأوكرانيين اللذين قدمناهما حتى الآن؟ في رأيي الشخصي، يمكننا الحفاظ عليها لبقية هذا العام".ويعتقد غيتس أن الأوروبيين ليسوا مستعدين لإرسال أبنائهم وبناتهم للقتال في أوكرانيا من أجل أوكرانيا، إذا أصبحت كييف عضوًا في التحالف العسكري.يذكر أن غيتس، الذي بدأ حياته المهنية كخبير في شؤون الاتحاد السوفيتي لوكالة المخابرات المركزية ، عمل عهد الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
وزير دفاع أمريكي سابق يحدد المدة التي يستطيع فيها الغرب الاستمرار بمساعدته لأوكرانيا
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حدد وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، المدة الزمنية التي يمكن فيها للغرب الصمود بتقديم مساعداته لأوكرانيا لمواجهة روسيا.
وقال الوزير السابق إن التصميم الغربي على دعم أوكرانيا في مواجهة عسكرية
ضد روسيا بالمستوى الحالي سيستمر حتى نهاية العام، ولكن بعد ذلك، إذا استمر الجمود في الجبهة، فقد يزداد الضغط على كييف لبدأ مفاوضات للتسوية.
وأضاف قائلا: "هل يمكن للغرب والولايات المتحدة
الحفاظ على الدعم الشعبي لنوع المساعدة المادية، للاقتصاد والجيش الأوكرانيين اللذين قدمناهما حتى الآن؟ في رأيي الشخصي، يمكننا الحفاظ عليها لبقية هذا العام".
وتابع: "لكن السؤال هو ما إذا كانت الأصوات التي لا تسمع ستكتسب قوة إذا استمرت هذه الحرب عاما آخر. ولم يحقق أي من الجانبين ميزة كبيرة. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، لا يهتم أي من الطرفين بالمفاوضات، ففي غضون عام أو نحو ذلك من اليوم قد يكون لديك وضع يكون فيه الضغط من الأوروبيين في المقام الأول على الأوكرانيين لبدء المفاوضات أقوى بكثير مما هو عليه الآن".
ويعتقد غيتس أن الأوروبيين ليسوا مستعدين لإرسال أبنائهم وبناتهم للقتال في أوكرانيا من أجل أوكرانيا، إذا أصبحت كييف عضوًا في التحالف العسكري.
يذكر أن غيتس، الذي بدأ حياته المهنية كخبير في شؤون الاتحاد السوفيتي لوكالة المخابرات المركزية ، عمل عهد الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما.