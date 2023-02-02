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الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20230202/-إعلام-فلسطيني-الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-وسط-قطاع-غزة-1073012745.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على قطاع غزة
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، صباح اليوم الخميس، شن ضربات جوية على قطاع غزة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T00:34+0000
2023-02-02T01:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفة أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة قطاع غزة. و نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مراسليها في القطاع بأن طائرة إسرائيلية تهاجم غزة بعد إطلاق مسلحين فلسطينيين صاروخا عبر الحدود.وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.
https://sputnikarabic.ae/20230201/الجيش-الإسرائيلي-دوي-صافرات-الإنذار-في-سديروت-ومستوطنات-غلاف-غزة-1073004334.html
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أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على قطاع غزة

00:34 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 02.02.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021
آثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، صباح اليوم الخميس، شن ضربات جوية على قطاع غزة.
من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفة أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف بعد إطلاق صاروخ من غزة
أمس, 15:41 GMT
كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة قطاع غزة. و نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مراسليها في القطاع بأن طائرة إسرائيلية تهاجم غزة بعد إطلاق مسلحين فلسطينيين صاروخا عبر الحدود.
وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.
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