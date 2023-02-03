https://sputnikarabic.ae/20230203/أحد-أسرى-القوات-الأوكرانية-يعترف-لـسبوتنيك-بقتل-مدنيين-بأمر-من-القيادة-1073057174.html
أحد أسرى القوات الأوكرانية يعترف لـ"سبوتنيك" بقتل مدنيين بأمر من القيادة
أحد أسرى القوات الأوكرانية يعترف لـ"سبوتنيك" بقتل مدنيين بأمر من القيادة
اعترف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية لوكالة سبوتنيك بقتل 9 مدنيين في اذار/مارس الماضي بالقرب من مدينة فولنوفاكيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T02:36+0000
2023-02-03T02:36+0000
2023-02-03T02:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجندي الأوكراني الأسير فياتشيسلاف سيمبيرسكي: "... ركض مدنيان على الطريق. أطلقت الرصاص عليهما بدافع الخوف - رجلين، أنا لا أفعل ذلك. لا أعرف لماذا ركضوا على الطريق، كما قتلت سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، بقنابل يدوية في مبنى سكني بأوامر من القيادة العسكرية".وأشار سيمبيرسكي إلى إنه كان ضمن رتل من القوات الأوكرانية في بداية شهر مارس من العام الماضي في قرية نوفوبترياكوفكا، مقاطعة فولنوفاكسكي في جمهورية دونيتسك، ووقع بالأسر بعد هروب جزء من الجنود الأوكرانيون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أحد أسرى القوات الأوكرانية يعترف لـ"سبوتنيك" بقتل مدنيين بأمر من القيادة
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اعترف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية لوكالة سبوتنيك بقتل 9 مدنيين في اذار/مارس الماضي بالقرب من مدينة فولنوفاكيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الجندي الأوكراني الأسير فياتشيسلاف سيمبيرسكي: "... ركض مدنيان على الطريق. أطلقت الرصاص عليهما بدافع الخوف - رجلين، أنا لا أفعل ذلك. لا أعرف لماذا ركضوا على الطريق، كما قتلت سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، بقنابل يدوية في مبنى سكني بأوامر من القيادة العسكرية".
وأشار سيمبيرسكي إلى إنه كان ضمن رتل من القوات الأوكرانية في بداية شهر مارس من العام الماضي في قرية نوفوبترياكوفكا، مقاطعة فولنوفاكسكي في جمهورية دونيتسك، ووقع بالأسر بعد هروب جزء من الجنود الأوكرانيون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.