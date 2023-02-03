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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/أحد-أسرى-القوات-الأوكرانية-يعترف-لـسبوتنيك-بقتل-مدنيين-بأمر-من-القيادة-1073057174.html
أحد أسرى القوات الأوكرانية يعترف لـ"سبوتنيك" بقتل مدنيين بأمر من القيادة
أحد أسرى القوات الأوكرانية يعترف لـ"سبوتنيك" بقتل مدنيين بأمر من القيادة
اعترف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية لوكالة سبوتنيك بقتل 9 مدنيين في اذار/مارس الماضي بالقرب من مدينة فولنوفاكيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T02:36+0000
2023-02-03T02:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجندي الأوكراني الأسير فياتشيسلاف سيمبيرسكي: "... ركض مدنيان على الطريق. أطلقت الرصاص عليهما بدافع الخوف - رجلين، أنا لا أفعل ذلك. لا أعرف لماذا ركضوا على الطريق، كما قتلت سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، بقنابل يدوية في مبنى سكني بأوامر من القيادة العسكرية".وأشار سيمبيرسكي إلى إنه كان ضمن رتل من القوات الأوكرانية في بداية شهر مارس من العام الماضي في قرية نوفوبترياكوفكا، مقاطعة فولنوفاكسكي في جمهورية دونيتسك، ووقع بالأسر بعد هروب جزء من الجنود الأوكرانيون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

أحد أسرى القوات الأوكرانية يعترف لـ"سبوتنيك" بقتل مدنيين بأمر من القيادة

02:36 GMT 03.02.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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اعترف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية لوكالة سبوتنيك بقتل 9 مدنيين في اذار/مارس الماضي بالقرب من مدينة فولنوفاكيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجندي الأوكراني الأسير فياتشيسلاف سيمبيرسكي: "... ركض مدنيان على الطريق. أطلقت الرصاص عليهما بدافع الخوف - رجلين، أنا لا أفعل ذلك. لا أعرف لماذا ركضوا على الطريق، كما قتلت سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، بقنابل يدوية في مبنى سكني بأوامر من القيادة العسكرية".
وأشار سيمبيرسكي إلى إنه كان ضمن رتل من القوات الأوكرانية في بداية شهر مارس من العام الماضي في قرية نوفوبترياكوفكا، مقاطعة فولنوفاكسكي في جمهورية دونيتسك، ووقع بالأسر بعد هروب جزء من الجنود الأوكرانيون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:52 GMT
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