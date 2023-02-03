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https://sputnikarabic.ae/20230203/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شركة-إيرانية-لتصنيع-الطائرات-المسيرة-1073084303.html
أمريكا تفرض عقوبات على شركة إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة
أمريكا تفرض عقوبات على شركة إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن بلاده فرضت عقوبات على قيادة شركة ‏إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة، بسبب إمداداتها لروسيا خلال... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T20:30+0000
2023-02-03T20:34+0000
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وقال في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن "أمريكا فرضت عقوبات على 8 أفراد إيرانيين في مناصب قيادية في شركة "بارافار بارس" الإيرانية، التي تنتج طائرات دون طيار للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي".وتابع زاعما أنه "يجري نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، على حد زعمها، رغم نفي موسكو وطهران لهذه الادعاءات.وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها روسيا في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد ثلاثة كيانات، هي مركز أبحاث شركة "شاهد" للصناعات الجوية، وشركة "ساكسيس أفييشن سيرفسز" و"جيت غلوبال دي إم سي سي"، لدورها في إنتاج وتسهيل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا.نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن كان ذلك قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221215/وزارة-الخزانة-الأمريكية-توسع-قائمة-العقوبات-على-الكيانات-الروسية-1071240813.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

أمريكا تفرض عقوبات على شركة إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة

20:30 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 20:34 GMT 03.02.2023)
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن بلاده فرضت عقوبات على قيادة شركة ‏إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة، بسبب إمداداتها لروسيا خلال عمليتها العسكرية الخاصة في ‏أوكرانيا.‏
وقال في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن "أمريكا فرضت عقوبات على 8 أفراد إيرانيين في مناصب قيادية في شركة "بارافار بارس" الإيرانية، التي تنتج طائرات دون طيار للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي".
وتابع زاعما أنه "يجري نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
وزارة الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على الكيانات الروسية
15 ديسمبر 2022, 16:43 GMT
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، على حد زعمها، رغم نفي موسكو وطهران لهذه الادعاءات.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها روسيا في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".
وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد ثلاثة كيانات، هي مركز أبحاث شركة "شاهد" للصناعات الجوية، وشركة "ساكسيس أفييشن سيرفسز" و"جيت غلوبال دي إم سي سي"، لدورها في إنتاج وتسهيل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا.
نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن كان ذلك قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
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