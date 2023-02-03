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مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في خيرسون
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/إعلام-ألمانيا-تريد-إعادة-شراء-عربات-غيبارد-المدفعية-المضادة-للطائرات-المنقولة-إلى-قطر--1073070139.html
إعلام: ألمانيا تريد إعادة شراء عربات "غيبارد" المدفعية المضادة للطائرات من قطر
إعلام: ألمانيا تريد إعادة شراء عربات "غيبارد" المدفعية المضادة للطائرات من قطر
أفادت وسائل إعلام ألمانية أن برلين تدرس إمكانية إعادة شراء مدرعات مدافع "غيبارد" المدفعية المضادة للطائرات، التي تم نقلها سابقًا إلى قطر لتسليمها إلى أوكرانيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:09+0000
2023-02-03T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار ألمانيا
إعادة
مدافع
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وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" أن شركة "كراوس مافي ويغمان" باعت، في وقت سابق، 15 عربة "غيبارد" خرجت من الخدمة من قبل الجيش الألماني إلى قطر بإذن من حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وضمنت هذه المجموعات الخاصة أمن قطر خلال كأس العالم.وبحسب الصحيفة، فبعد وقت قصير من نهائي البطولة التي أقيمت في 18 ديسمبر/كانون الأول، وصل ممثلو ألمانيا إلى وزارة الخارجية القطرية "بطلب عاجل" للحديث عن مخزون "غيبارد" والذخيرة.وفقا للصحيفة، تعتزم ألمانيا نقل آخر سبع طائرات محملة بمدافع "غيبارد" إلى أوكرانيا، وبعد ذلك سيكون لأوكرانيا العدد الإجمالي 37. المشكلة هي أن الذخيرة لهذه ZSUs تم إنتاجها في سويسرا، والتي، بسبب حيادها، لم يسمح بعد بتسليم المنشآت، على الرغم من الطلبات العديدة من الحكومة الألمانية. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول ذخيرة "غيبارد" من البرازيل وقطر، حيث أنها لم تعد تنتج في سويسرا، ولكن في ألمانيا أو هولندا، كما جاء في المنشور.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
أخبار ألمانيا
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العالم, أخبار ألمانيا, إعادة, مدافع
العالم, أخبار ألمانيا, إعادة, مدافع

إعلام: ألمانيا تريد إعادة شراء عربات "غيبارد" المدفعية المضادة للطائرات من قطر

12:09 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 03.02.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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أفادت وسائل إعلام ألمانية أن برلين تدرس إمكانية إعادة شراء مدرعات مدافع "غيبارد" المدفعية المضادة للطائرات، التي تم نقلها سابقًا إلى قطر لتسليمها إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" أن شركة "كراوس مافي ويغمان" باعت، في وقت سابق، 15 عربة "غيبارد" خرجت من الخدمة من قبل الجيش الألماني إلى قطر بإذن من حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وضمنت هذه المجموعات الخاصة أمن قطر خلال كأس العالم.
وبحسب الصحيفة، فبعد وقت قصير من نهائي البطولة التي أقيمت في 18 ديسمبر/كانون الأول، وصل ممثلو ألمانيا إلى وزارة الخارجية القطرية "بطلب عاجل" للحديث عن مخزون "غيبارد" والذخيرة.
وفقا للصحيفة، تعتزم ألمانيا نقل آخر سبع طائرات محملة بمدافع "غيبارد" إلى أوكرانيا، وبعد ذلك سيكون لأوكرانيا العدد الإجمالي 37. المشكلة هي أن الذخيرة لهذه ZSUs تم إنتاجها في سويسرا، والتي، بسبب حيادها، لم يسمح بعد بتسليم المنشآت، على الرغم من الطلبات العديدة من الحكومة الألمانية. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول ذخيرة "غيبارد" من البرازيل وقطر، حيث أنها لم تعد تنتج في سويسرا، ولكن في ألمانيا أو هولندا، كما جاء في المنشور.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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