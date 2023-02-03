https://sputnikarabic.ae/20230203/إعلام-ألمانيا-تريد-إعادة-شراء-عربات-غيبارد-المدفعية-المضادة-للطائرات-المنقولة-إلى-قطر--1073070139.html

إعلام: ألمانيا تريد إعادة شراء عربات "غيبارد" المدفعية المضادة للطائرات من قطر

إعلام: ألمانيا تريد إعادة شراء عربات "غيبارد" المدفعية المضادة للطائرات من قطر

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن برلين تدرس إمكانية إعادة شراء مدرعات مدافع "غيبارد" المدفعية المضادة للطائرات، التي تم نقلها سابقًا إلى قطر لتسليمها إلى أوكرانيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T12:09+0000

2023-02-03T12:09+0000

2023-02-03T12:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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إعادة

مدافع

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وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" أن شركة "كراوس مافي ويغمان" باعت، في وقت سابق، 15 عربة "غيبارد" خرجت من الخدمة من قبل الجيش الألماني إلى قطر بإذن من حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وضمنت هذه المجموعات الخاصة أمن قطر خلال كأس العالم.وبحسب الصحيفة، فبعد وقت قصير من نهائي البطولة التي أقيمت في 18 ديسمبر/كانون الأول، وصل ممثلو ألمانيا إلى وزارة الخارجية القطرية "بطلب عاجل" للحديث عن مخزون "غيبارد" والذخيرة.وفقا للصحيفة، تعتزم ألمانيا نقل آخر سبع طائرات محملة بمدافع "غيبارد" إلى أوكرانيا، وبعد ذلك سيكون لأوكرانيا العدد الإجمالي 37. المشكلة هي أن الذخيرة لهذه ZSUs تم إنتاجها في سويسرا، والتي، بسبب حيادها، لم يسمح بعد بتسليم المنشآت، على الرغم من الطلبات العديدة من الحكومة الألمانية. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول ذخيرة "غيبارد" من البرازيل وقطر، حيث أنها لم تعد تنتج في سويسرا، ولكن في ألمانيا أو هولندا، كما جاء في المنشور.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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