https://sputnikarabic.ae/20230203/إعلام-واشنطن-تعرض-على-نتنياهو-صفقة-تضم-مواجهة-إيران-والتطبيع-مع-السعودية-ما-المقابل؟-1073070251.html

إعلام: واشنطن تعرض على نتنياهو صفقة تضم مواجهة إيران والتطبيع مع السعودية... ما المقابل

إعلام: واشنطن تعرض على نتنياهو صفقة تضم مواجهة إيران والتطبيع مع السعودية... ما المقابل

زعمت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية عرضت على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، صفقة تشمل مواجهة إيران والتطبيع مع السعودية مقابل... 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T12:14+0000

2023-02-03T12:14+0000

2023-02-03T12:14+0000

أخبار إسرائيل اليوم

السعودية

إيران

بنيامين نتنياهو

العالم العربي

المسجد الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072888134_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_c9a13239aecbb12177e9390a47f593ee.jpg

وذكر ناحوم برنياع، المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأمريكيين الثلاثة الذين زاروا إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، سعوا إلى التوصل لصفقة مع بنيامين نتنياهو، تشكل ملفات وقضايا داخلية وخارجية.ويذكر أن كل من أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي ، ووليام بيرنز، رئيس "سي آي آي" في الولايات المتحدة الأمريكية قد زاروا تل أبيب خلال الأسبوعين الماضيين والتقوا بكبار المسؤولين في إسرائيل.وبحسب الصحيفة العبرية، تقضي الصفقة الأمريكية مع نتنياهو، على وفاء الأخير بالحفاظ على الهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، فضلا عن تعزيز السلطة الفلسطينية ووقف أو كبح جماح عملية بناء المستوطنات، ووقف التعديلات القضائية التي يريدها اليمين المتطرف في البلاد، وذلك كله مقابل بعض التعهدات الأمريكية.ومن بين تلك التعهدات الأمريكية التي قدمها المسؤولون الأمريكيون الثلاثة، زيادة التعاون والتنسيق العسكري أمام إيران، دون إقحام واشنطن في عملية عسكرية مع إيران، بالإضافة إلى زيادة النشاط الأمريكي حيال التطبيع بين إسرائيل والسعودية.ومن جانبه، نقلت القناة العبرية السابعة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفيه لهذه الصفقة، موضحا التزامه بالوعود الانتخابية التي على أساسها تم انتخابه رئيسا للوزراء في البلاد.

السعودية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, إيران, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, المسجد الأقصى