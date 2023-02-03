https://sputnikarabic.ae/20230203/إعلام-واشنطن-تعرض-على-نتنياهو-صفقة-تضم-مواجهة-إيران-والتطبيع-مع-السعودية-ما-المقابل؟-1073070251.html
إعلام: واشنطن تعرض على نتنياهو صفقة تضم مواجهة إيران والتطبيع مع السعودية... ما المقابل
إعلام: واشنطن تعرض على نتنياهو صفقة تضم مواجهة إيران والتطبيع مع السعودية... ما المقابل
زعمت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية عرضت على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، صفقة تشمل مواجهة إيران والتطبيع مع السعودية مقابل... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:14+0000
2023-02-03T12:14+0000
2023-02-03T12:14+0000
أخبار إسرائيل اليوم
السعودية
إيران
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
المسجد الأقصى
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وذكر ناحوم برنياع، المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأمريكيين الثلاثة الذين زاروا إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، سعوا إلى التوصل لصفقة مع بنيامين نتنياهو، تشكل ملفات وقضايا داخلية وخارجية.ويذكر أن كل من أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي ، ووليام بيرنز، رئيس "سي آي آي" في الولايات المتحدة الأمريكية قد زاروا تل أبيب خلال الأسبوعين الماضيين والتقوا بكبار المسؤولين في إسرائيل.وبحسب الصحيفة العبرية، تقضي الصفقة الأمريكية مع نتنياهو، على وفاء الأخير بالحفاظ على الهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، فضلا عن تعزيز السلطة الفلسطينية ووقف أو كبح جماح عملية بناء المستوطنات، ووقف التعديلات القضائية التي يريدها اليمين المتطرف في البلاد، وذلك كله مقابل بعض التعهدات الأمريكية.ومن بين تلك التعهدات الأمريكية التي قدمها المسؤولون الأمريكيون الثلاثة، زيادة التعاون والتنسيق العسكري أمام إيران، دون إقحام واشنطن في عملية عسكرية مع إيران، بالإضافة إلى زيادة النشاط الأمريكي حيال التطبيع بين إسرائيل والسعودية.ومن جانبه، نقلت القناة العبرية السابعة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفيه لهذه الصفقة، موضحا التزامه بالوعود الانتخابية التي على أساسها تم انتخابه رئيسا للوزراء في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, إيران, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, المسجد الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, إيران, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, المسجد الأقصى
إعلام: واشنطن تعرض على نتنياهو صفقة تضم مواجهة إيران والتطبيع مع السعودية... ما المقابل
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زعمت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية عرضت على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، صفقة تشمل مواجهة إيران والتطبيع مع السعودية مقابل بعض المطالب.
وذكر ناحوم برنياع، المحلل السياسي لصحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأمريكيين الثلاثة الذين زاروا إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، سعوا إلى التوصل لصفقة مع بنيامين نتنياهو
، تشكل ملفات وقضايا داخلية وخارجية.
ويذكر أن كل من أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي ، ووليام بيرنز، رئيس "سي آي آي" في الولايات المتحدة الأمريكية قد زاروا تل أبيب خلال الأسبوعين الماضيين والتقوا بكبار المسؤولين في إسرائيل.
وبحسب الصحيفة العبرية، تقضي الصفقة الأمريكية مع نتنياهو، على وفاء الأخير بالحفاظ على الهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى
، فضلا عن تعزيز السلطة الفلسطينية ووقف أو كبح جماح عملية بناء المستوطنات، ووقف التعديلات القضائية التي يريدها اليمين المتطرف في البلاد، وذلك كله مقابل بعض التعهدات الأمريكية.
ومن بين تلك التعهدات الأمريكية التي قدمها المسؤولون الأمريكيون الثلاثة، زيادة التعاون والتنسيق العسكري أمام إيران، دون إقحام واشنطن في عملية عسكرية مع إيران، بالإضافة إلى زيادة النشاط الأمريكي حيال التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
ومن جانبه، نقلت القناة
العبرية السابعة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفيه لهذه الصفقة، موضحا التزامه بالوعود الانتخابية التي على أساسها تم انتخابه رئيسا للوزراء في البلاد.