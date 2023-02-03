https://sputnikarabic.ae/20230203/إيران-تعلق-على-عزل-النائبة-المسلمة-إلهان-عمر-من-لجنة-الشؤون-الخارجية-في-مجلس-النواب-الأمريكي-1073078239.html

إيران تعلق على عزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي

إيران تعلق على عزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي

علقت إيران، اليوم الجمعة، على تصويت مجلس النواب الأمريكي، بعزل النائبة المسلمة، إلهان عمر، من ‏لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي‎.‎ 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T15:27+0000

2023-02-03T15:27+0000

2023-02-03T15:27+0000

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وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني على "تويتر": "استبداد برلماني في أمريكا لاسكات صوت نائبة ناقدة!" إن إقالة إلهان عمر، السمراء، المسلمة، والمنتقدة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، مؤشر على مدى الالتزام العملي للنظام الأمريكي بشعار المرأة، الحياة، الحرية! شعار التدخل في شؤون إيران الداخلية!".وأصدر مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، قرارا باستبعاد عضوة الكونغرس المسلمة إلهان عمر، من لجنة الشؤون الخارجية، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن قضايا، من بينها العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.ووافق مجلس النواب على قرار عزل عمر من اللجنة، بأغلبية 218 صوتا مقابل 211 على أسس حزبية.ويتهم القرار إلهان عمر بالترويج لاستعارات معادية للسامية، بما في ذلك تعليق أدلت به في فبراير/ شباط 2019، تزعم فيه أن اللوبي اليهودي يشتري الدعم السياسي في أمريكا.ونُقل عن عمر قولها عن العلاقات بين أمريكا وإسرائيل: "الأمر كله يتعلق ببنجامين (أوراق فئة 100 دولار)، يا عزيزي".كما يستشهد قرار مجلس النواب الأمريكي بتعليق من شهر مارس/ آذار 2019، يتهم إلهان عمر بـ"التقليل من أهمية" هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 الإرهابية ضد أمريكا، عندما قالت "بعض الأشخاص فعلوا شيئا".

https://sputnikarabic.ae/20190815/أول-تعليق-من-إلهان-عمر-بعد-منعها-من-دخول-إسرائيل-1042658826.html

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