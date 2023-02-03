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https://sputnikarabic.ae/20230203/اتفاقية-مرتقبة-بين-روسيا-ومنغوليا-لتحديث-المحطة-الكهروحرارية-الثالثة-1073079909.html
اتفاقية مرتقبة بين روسيا ومنغوليا لتحديث المحطة الكهروحرارية الثالثة
اتفاقية مرتقبة بين روسيا ومنغوليا لتحديث المحطة الكهروحرارية الثالثة
أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، سيرغي موتشالنيكوف، اليوم الجمعة، أن الوزارة تتوقع التوقيع قريبا على اتفاقية حكومية مع منغوليا بشأن مشروع تحديث المحطة... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T16:18+0000
2023-02-03T16:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. تأتي تصريحات موتشالنيكوف، عقب اجتماع عمل مع السفير فوق العادة والمفوض لمنغوليا أولزيسايخان إنختوفشين، حيث شدد الطرفان على أن العلاقات بين روسيا ومنغوليا في قطاع الطاقة "تتطور بنجاح".بالإضافة إلى ذلك، طرح الجانب المنغولي خلال الاجتماع، مبادرة لإنشاء مجموعة عمل وزارية مشتركة لتبادل وجهات النظر حول القضايا البيئية، كما ناقش الطرفان التعاون في مجال الغاز والتعاون بين روسيا ومنغوليا في مسائل توريد النفط والمنتجات النفطية.وأضاف موتشالنيكوف "أسفرت الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في سمرقند، تم إنجاز الكثير من العمل في مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك"، بشكل عام، تم تهيئة الظروف المواتية بين بلدينا للتعاون في مشاريع تحديث وبناء البنية التحتية للغاز".
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أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار العالم الآن, روسيا

اتفاقية مرتقبة بين روسيا ومنغوليا لتحديث المحطة الكهروحرارية الثالثة

16:18 GMT 03.02.2023
© AP Photo / Jeremy Hainsworthتمثال لتشنكيز خان في منغوليا
تمثال لتشنكيز خان في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Jeremy Hainsworth
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أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، سيرغي موتشالنيكوف، اليوم الجمعة، أن الوزارة تتوقع التوقيع قريبا على اتفاقية حكومية مع منغوليا بشأن مشروع تحديث المحطة الكهروحرارية الثالثة، في أولان باتور.
موسكو - سبوتنيك. تأتي تصريحات موتشالنيكوف، عقب اجتماع عمل مع السفير فوق العادة والمفوض لمنغوليا أولزيسايخان إنختوفشين، حيث شدد الطرفان على أن العلاقات بين روسيا ومنغوليا في قطاع الطاقة "تتطور بنجاح".
ونقل المكتب الصحفي لوزارة الطاقة عن نائب الوزير، قوله: "نحن نعمل مع شركائنا المنغوليين في صناعة الطاقة الكهربائية حيث يجري حاليا العمل على توقيع اتفاقية حكومية دولية إزاء مشروع تحديث المحطة الكهروحرارية-3 ، في أولان باتور. وتخضع الوثيقة لإجراءات الموافقة الحكومية، ونتطلع إلى التوقيع عليها قريبا".
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بالإضافة إلى ذلك، طرح الجانب المنغولي خلال الاجتماع، مبادرة لإنشاء مجموعة عمل وزارية مشتركة لتبادل وجهات النظر حول القضايا البيئية، كما ناقش الطرفان التعاون في مجال الغاز والتعاون بين روسيا ومنغوليا في مسائل توريد النفط والمنتجات النفطية.
وأضاف موتشالنيكوف "أسفرت الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في سمرقند، تم إنجاز الكثير من العمل في مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك"، بشكل عام، تم تهيئة الظروف المواتية بين بلدينا للتعاون في مشاريع تحديث وبناء البنية التحتية للغاز".
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