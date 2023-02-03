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https://sputnikarabic.ae/20230203/الألمان-يشتكون-من-أوكرانيا-بسبب-جعل-جيشهم-من-دون-سلاح-1073073371.html
الألمان يشتكون من أوكرانيا بسبب جعل جيشهم من دون سلاح
الألمان يشتكون من أوكرانيا بسبب جعل جيشهم من دون سلاح
علّق مواطنون ألمان على مقالة أصدرتها صحيفة ألمانية بشأن قرار سلطات البلاد تزويد نظام كييف بدبابات "ليوبارد 1". 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:23+0000
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العالم
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واعتبر بعض قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن قرار السلطات الألمانية بتزويد نظام كييف بدبابات من طراز "ليوبارد 1"، يشبه إلى حد كبير برنامج التخلص من المعدات القديمة.وقال قارئ: "سأتصل بمتحف دريسدن العسكري كان هناك المزيد من المعدات".وعلّق مواطن آخر، بالقول: "الخردة مادة خام قيّمة في بلد فقير الموارد".وأضاف المواطن فريتز س. كتب ستيفان: "من المثير للفضول أن يكون هناك انتقادات من أوكرانيا لأنهم كبار السن ومن الأفضل الحصول على غواصات ومقاتلات "يوروفايترز" بدلاً من ذلك؟".أما المواطن فيليكس هـ: "سوبر والآن يبقى الموافقة على الألفية فالكون وانطلق!.
https://sputnikarabic.ae/20230203/صحيفة-تكشف-عن-وجود-مشاكل-بالذخيرة-في-دبابات-ليوبارد-1-1073068923.html
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العالم
العالم

الألمان يشتكون من أوكرانيا بسبب جعل جيشهم من دون سلاح

13:23 GMT 03.02.2023
© AFP 2023 / Gregor Fischer قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / Gregor Fischer
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علّق مواطنون ألمان على مقالة أصدرتها صحيفة ألمانية بشأن قرار سلطات البلاد تزويد نظام كييف بدبابات "ليوبارد 1".
واعتبر بعض قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن قرار السلطات الألمانية بتزويد نظام كييف بدبابات من طراز "ليوبارد 1"، يشبه إلى حد كبير برنامج التخلص من المعدات القديمة.
وقال قارئ: "سأتصل بمتحف دريسدن العسكري كان هناك المزيد من المعدات".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
صحيفة تكشف عن وجود مشاكل بالذخيرة في دبابات "ليوبارد 1"
11:22 GMT
وعلّق مواطن آخر، بالقول: "الخردة مادة خام قيّمة في بلد فقير الموارد".
وأضاف المواطن فريتز س. كتب ستيفان: "من المثير للفضول أن يكون هناك انتقادات من أوكرانيا لأنهم كبار السن ومن الأفضل الحصول على غواصات ومقاتلات "يوروفايترز" بدلاً من ذلك؟".
أما المواطن فيليكس هـ: "سوبر والآن يبقى الموافقة على الألفية فالكون وانطلق!.
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