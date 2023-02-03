https://sputnikarabic.ae/20230203/الجيش-الروسي-يقطع-خطوط-إمدادات-القوات-الأوكرانية-في-أوغليدار-بجمهورية-دونيتسك-1073057447.html
الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار والقوات تتقدم من ثلاث محاور. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T03:17+0000
2023-02-03T03:17+0000
2023-02-03T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيماكوفسكي لوكالة سبوتنيك: "في أوغليدار يتم الاستيلاء على المدينة تدريجيًا في حلقة نصف دائرة، من الشرق والجنوب الشرقي. ويسير الاستيلاء على المدينة وفقًا للمخطط نفسه الذي تم في أرتيموفسك...".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي سيطر على الطريق من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني - بوكروفسك) في أوغليدار.وأضاف كيماكوفسكي: "تم قطع عدة طرق رئيسية في أوغليدار، حيث كان يتم نقل الذخيرة والقوى البشرية لقوات العدو.. رجالنا الآن يهاجمون".ويأتي ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، وحددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على النزعات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-المسلحة-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيموفسك-باخموت-بجمهورية-دونيتسك-1073056597.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك
03:17 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 03:22 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار والقوات تتقدم من ثلاث محاور.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كيماكوفسكي لوكالة سبوتنيك: "في أوغليدار يتم الاستيلاء على المدينة تدريجيًا في حلقة نصف دائرة، من الشرق والجنوب الشرقي. ويسير الاستيلاء على المدينة وفقًا للمخطط نفسه الذي تم في أرتيموفسك...".
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي سيطر على الطريق من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني - بوكروفسك) في أوغليدار.
وأضاف كيماكوفسكي: "تم قطع عدة طرق رئيسية في أوغليدار، حيث كان يتم نقل الذخيرة والقوى البشرية لقوات العدو.. رجالنا الآن يهاجمون".
ويأتي ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة
، التي أطلقتها روسيا يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، وحددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على النزعات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.