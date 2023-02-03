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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/الجيش-الروسي-يقطع-خطوط-إمدادات-القوات-الأوكرانية-في-أوغليدار-بجمهورية-دونيتسك-1073057447.html
الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار والقوات تتقدم من ثلاث محاور. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T03:17+0000
2023-02-03T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيماكوفسكي لوكالة سبوتنيك: "في أوغليدار يتم الاستيلاء على المدينة تدريجيًا في حلقة نصف دائرة، من الشرق والجنوب الشرقي. ويسير الاستيلاء على المدينة وفقًا للمخطط نفسه الذي تم في أرتيموفسك...".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي سيطر على الطريق من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني - بوكروفسك) في أوغليدار.وأضاف كيماكوفسكي: "تم قطع عدة طرق رئيسية في أوغليدار، حيث كان يتم نقل الذخيرة والقوى البشرية لقوات العدو.. رجالنا الآن يهاجمون".ويأتي ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، وحددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على النزعات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-المسلحة-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيموفسك-باخموت-بجمهورية-دونيتسك-1073056597.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك

03:17 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 03:22 GMT 03.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
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أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار والقوات تتقدم من ثلاث محاور.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيماكوفسكي لوكالة سبوتنيك: "في أوغليدار يتم الاستيلاء على المدينة تدريجيًا في حلقة نصف دائرة، من الشرق والجنوب الشرقي. ويسير الاستيلاء على المدينة وفقًا للمخطط نفسه الذي تم في أرتيموفسك...".
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تحكم الطوق حول مدينة باخموت بجمهورية دونيتسك
00:22 GMT
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي سيطر على الطريق من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني - بوكروفسك) في أوغليدار.
وأضاف كيماكوفسكي: "تم قطع عدة طرق رئيسية في أوغليدار، حيث كان يتم نقل الذخيرة والقوى البشرية لقوات العدو.. رجالنا الآن يهاجمون".
ويأتي ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، وحددت أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على النزعات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:52 GMT
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