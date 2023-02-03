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مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في خيرسون
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20230203/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-خيرسون-1073070372.html
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في خيرسون
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تشيرفونو أرميسكوي في منطقة... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:07+0000
2023-02-03T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
تحييد
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تشيرفونو ارميسكوي بمنطقة خيرسون".وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وخاركوف في يوم واحد.كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه في اتجاهات كوبيانسك وكرانسي ليمان تم القضاء على ما يصل إلى 110 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت الوزارة أنه نتيجة لنيران المدفعية والأعمال الهجومية لتجمع القوات "المركزية"، هُزمت وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكية رقم 66 و25 و80 المحمولة جواً في مناطق نيفسكوي من جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".كما "تم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وعربة قتال مشاة ومدافع هاوتزر من طراز D-20 ونظام مدفعي M-777 أمريكي الصنع. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات نرويجية الصنع "ناسامز" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-الخاصة-أخمات-تسيطر-على-معقل-استراتيجي-مهم-في-جمهورية-دونيتسك-1073064927.html
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روسيا, عمليات عسكرية, تحييد, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, تحييد, أخبار أوكرانيا

مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في خيرسون

12:07 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 03.02.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تشيرفونو أرميسكوي في منطقة خيرسون.
وقالت الوزارة في بيان إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية تشيرفونو ارميسكوي بمنطقة خيرسون".
وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وخاركوف في يوم واحد.
كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه في اتجاهات كوبيانسك وكرانسي ليمان تم القضاء على ما يصل إلى 110 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

"في اتجاه كوبيانسك، أدت الضربات التي نفذتها طائرات العمليات التكتيكية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" إلى هزيمة القوى العاملة والمعدات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الميكانيكي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تاباييفكا وبيريستوف بمقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتال مصفحة، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "TPQ-50" أمريكي الصنع. تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بلاغوداتوفكا بمنطقة خاركوف".

في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت الوزارة أنه نتيجة لنيران المدفعية والأعمال الهجومية لتجمع القوات "المركزية"، هُزمت وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكية رقم 66 و25 و80 المحمولة جواً في مناطق نيفسكوي من جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على معقل استراتيجي مهم في جمهورية دونيتسك
08:55 GMT
كما "تم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وعربة قتال مشاة ومدافع هاوتزر من طراز D-20 ونظام مدفعي M-777 أمريكي الصنع. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات نرويجية الصنع "ناسامز" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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