https://sputnikarabic.ae/20230203/العثور-على-ثلاجة-عمرها-5-آلاف-سنة-في-العراق-فيديو-1073073788.html

العثور على "ثلاجة" عمرها 5 آلاف سنة في العراق... فيديو

العثور على "ثلاجة" عمرها 5 آلاف سنة في العراق... فيديو

اكتشف علماء الآثار في العراق حانة قديمة تعود إلى 2700 عام قبل الميلاد. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T13:32+0000

2023-02-03T13:32+0000

2023-02-03T13:32+0000

العالم العربي

ثلاجة

العراق

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ذكرت شبكة "بي بي سي" أن تناول الطّعام في الخارج كان شائعا منذ 5 آلاف عام كما هو الحال اليوم، إذ اكتشف العلماء في مدينة لكش القديمة أن الحانة قُسّمت إلى منطقة لتناول الطّعام في الهواء الطلق، وغرفة تحتوي على مقاعد، وفرن، وبقايا طعام قديمة، إضافة لثلاجة عمرها 5 آلاف عام.وأشار عالم الآثار من جامعة بنسلفانيا، ريد جودمان، أن الباحثين وجدوا أنفسهم في البداية داخل السّاحة المفتوحة، وهي منطقة كان من الصّعب التّنقيب فيها لكونها "مفتوحة ومكشوفة للخارج".وبعد العودة إلى السّاحة "الغامضة" في خريف عام 2022، وسّعت المديرة الميدانيّة من جامعة بيزا، سارة بيزيمنتي، مساحة التّنقيب.واكتشف الفريق الفرن الذي يتمتّع بحجمه الصّناعي، و"ثلاجة" قديمة تمتص الرّطوبة للحفاظ على برودة الطّعام، وعشرات الأوعية مخروطيّة الشّكل، واحتوى الكثير منها على بقايا أسماك، وكشف ذلك عن غرض السّاحة، واستخدامها كمنطقة لتناول الطّعام في الهواء الطّلق.وكانت لكش، وتعرف اليوم ببلدة الهبا، واحدة من أقدم وأكبر المدن جنوبي بلاد الرّافدين، وسكنها الناس من الألفيّة الخامسة حتّى منتصف الألفيّة الثّانية قبل الميلاد.

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العالم العربي, ثلاجة, العراق