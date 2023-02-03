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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-الأوكرانية-تحاول-تعزيز-قواتها-بالقرب-من-باخموت-بجمهورية-دونيتسك-1073057053.html
القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بالقرب من باخموت بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بالقرب من باخموت بجمهورية دونيتسك
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بشكل سريع بالقرب من مدينة أرتيموفسك (باخموت)... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T01:49+0000
2023-02-03T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال المستشار لوكالة "سبوتنيك": "بدأ العدو في عجلة من أمره باتخاذ احتياطيات إضافية بالقرب من أرتيموفسك".ولفت كيماكوفسكي، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنسحب من أرتيموفسك، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات في صفوف الحكومة الأوكرانية في كييف، حول سحب القوات من هذه المدينة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بالقرب من باخموت بجمهورية دونيتسك

01:49 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 03.02.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بشكل سريع بالقرب من مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال المستشار لوكالة "سبوتنيك": "بدأ العدو في عجلة من أمره باتخاذ احتياطيات إضافية بالقرب من أرتيموفسك".
ولفت كيماكوفسكي، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنسحب من أرتيموفسك، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات في صفوف الحكومة الأوكرانية في كييف، حول سحب القوات من هذه المدينة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:52 GMT
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