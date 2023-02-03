https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-الأوكرانية-تحاول-تعزيز-قواتها-بالقرب-من-باخموت-بجمهورية-دونيتسك-1073057053.html
القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بالقرب من باخموت بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بالقرب من باخموت بجمهورية دونيتسك
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بشكل سريع بالقرب من مدينة أرتيموفسك (باخموت)... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T01:49+0000
2023-02-03T01:49+0000
2023-02-03T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال المستشار لوكالة "سبوتنيك": "بدأ العدو في عجلة من أمره باتخاذ احتياطيات إضافية بالقرب من أرتيموفسك".ولفت كيماكوفسكي، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنسحب من أرتيموفسك، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات في صفوف الحكومة الأوكرانية في كييف، حول سحب القوات من هذه المدينة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بالقرب من باخموت بجمهورية دونيتسك
01:49 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بشكل سريع بالقرب من مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المستشار لوكالة "سبوتنيك": "بدأ العدو في عجلة من أمره باتخاذ احتياطيات إضافية بالقرب من أرتيموفسك".
ولفت كيماكوفسكي، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنسحب من أرتيموفسك، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات في صفوف الحكومة الأوكرانية في كييف، حول سحب القوات من هذه المدينة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.