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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-الخاصة-أخمات-تسيطر-على-معقل-استراتيجي-مهم-في-جمهورية-دونيتسك-1073064927.html
القوات الروسية تسيطر على معقل استراتيجي مهم في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على معقل استراتيجي مهم في جمهورية دونيتسك
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الجمعة، أن القوات الخاصة "أخمات" تمكنت من استعادة معقل مهم استراتيجيًا بالقرب من منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T08:55+0000
2023-02-03T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال قديروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "يواصل المقاتلون الشجعان من القوات الخاصة "أخمات"، إلى جانب اللواء الثاني من الفيلق الثاني لقوات الشرطة الشعبية في جمهوية لوغانسك، عمليات هجومية ناجحة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبعد سلسلة من الهجمات الفعالة على العدو تمكنوا من استعادة معقل مهم استراتيجيًا بالقرب من منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع قديروف أن "المقاتلين يعتزمون مواصلة تقدمهم الناجح، كونهم في وضع أفضل من الخصوم، ونقوم بتزويدهم بكل ما هو ضروري، وخاصة المكاسب العديدة التي حصلوا عليها بعد استعادة المعقل الاستراتيجي".وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/عرض-مدرعة-أخمات-في-معرض-آرميا-2022-1066424496.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تسيطر على معقل استراتيجي مهم في جمهورية دونيتسك

08:55 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 09:02 GMT 03.02.2023)
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك
عناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الجمعة، أن القوات الخاصة "أخمات" تمكنت من استعادة معقل مهم استراتيجيًا بالقرب من منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال قديروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "يواصل المقاتلون الشجعان من القوات الخاصة "أخمات"، إلى جانب اللواء الثاني من الفيلق الثاني لقوات الشرطة الشعبية في جمهوية لوغانسك، عمليات هجومية ناجحة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبعد سلسلة من الهجمات الفعالة على العدو تمكنوا من استعادة معقل مهم استراتيجيًا بالقرب من منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
مركبة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الشيشانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
عرض مدرعة "أخمات" في معرض "آرميا 2022"
15 أغسطس 2022, 10:52 GMT
وتابع قديروف أن "المقاتلين يعتزمون مواصلة تقدمهم الناجح، كونهم في وضع أفضل من الخصوم، ونقوم بتزويدهم بكل ما هو ضروري، وخاصة المكاسب العديدة التي حصلوا عليها بعد استعادة المعقل الاستراتيجي".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
1 فبراير, 15:18 GMT
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:25 GMT
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