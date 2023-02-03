https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-الخاصة-أخمات-تسيطر-على-معقل-استراتيجي-مهم-في-جمهورية-دونيتسك-1073064927.html
القوات الروسية تسيطر على معقل استراتيجي مهم في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على معقل استراتيجي مهم في جمهورية دونيتسك
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الجمعة، أن القوات الخاصة "أخمات" تمكنت من استعادة معقل مهم استراتيجيًا بالقرب من منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T08:55+0000
2023-02-03T08:55+0000
2023-02-03T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0c/1063468163_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_9efc84b369be53c50257040e3f465e86.jpg
وقال قديروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "يواصل المقاتلون الشجعان من القوات الخاصة "أخمات"، إلى جانب اللواء الثاني من الفيلق الثاني لقوات الشرطة الشعبية في جمهوية لوغانسك، عمليات هجومية ناجحة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبعد سلسلة من الهجمات الفعالة على العدو تمكنوا من استعادة معقل مهم استراتيجيًا بالقرب من منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع قديروف أن "المقاتلين يعتزمون مواصلة تقدمهم الناجح، كونهم في وضع أفضل من الخصوم، ونقوم بتزويدهم بكل ما هو ضروري، وخاصة المكاسب العديدة التي حصلوا عليها بعد استعادة المعقل الاستراتيجي".وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/عرض-مدرعة-أخمات-في-معرض-آرميا-2022-1066424496.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0c/1063468163_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9b8c9ce7807c2b3ca4c20b21925db8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تسيطر على معقل استراتيجي مهم في جمهورية دونيتسك
08:55 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 09:02 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الجمعة، أن القوات الخاصة "أخمات" تمكنت من استعادة معقل مهم استراتيجيًا بالقرب من منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال قديروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "يواصل المقاتلون الشجعان من القوات الخاصة "أخمات"، إلى جانب اللواء الثاني من الفيلق الثاني لقوات الشرطة الشعبية في جمهوية لوغانسك، عمليات هجومية ناجحة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبعد سلسلة من الهجمات الفعالة على العدو تمكنوا من استعادة معقل مهم استراتيجيًا بالقرب من منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع قديروف أن "المقاتلين يعتزمون مواصلة تقدمهم الناجح، كونهم في وضع أفضل من الخصوم، ونقوم بتزويدهم بكل ما هو ضروري، وخاصة المكاسب العديدة التي حصلوا عليها بعد استعادة المعقل الاستراتيجي".
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.