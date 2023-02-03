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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-المسلحة-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيموفسك-باخموت-بجمهورية-دونيتسك-1073056597.html
القوات المسلحة الروسية تحكم الطوق حول مدينة باخموت بجمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تحكم الطوق حول مدينة باخموت بجمهورية دونيتسك
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، تحكم الطوق حول مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك،... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T00:22+0000
2023-02-03T00:41+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيماكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نقترب من تحقيق النجاح الأكبر في أرتيموفسك، حيث تقترب القوات المتحالفة وتحكم الطوق حول المدينة".ولفت كيماكوفسكي، إلى أن الوحدات الروسية "تعزز تواجدها على الحدود الشرقية للمدينة".وأضاف كيماكوفسكي: "مدفعيتنا تسيطر بالفعل بشكل كامل على كل الطرق المؤدية إلى المدينة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230202/مسؤولون-غربيون-يتكهنون-بقرب-انسحاب-أوكرانيا-من-أرتيوموفسك-ويشككون-بنجاعة-الإمدادات-1073055056.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات المسلحة الروسية تحكم الطوق حول مدينة باخموت بجمهورية دونيتسك

00:22 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 00:41 GMT 03.02.2023)
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، تحكم الطوق حول مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك، مؤكدا أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيماكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نقترب من تحقيق النجاح الأكبر في أرتيموفسك، حيث تقترب القوات المتحالفة وتحكم الطوق حول المدينة".
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
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أمس, 20:39 GMT
ولفت كيماكوفسكي، إلى أن الوحدات الروسية "تعزز تواجدها على الحدود الشرقية للمدينة".
وأضاف كيماكوفسكي: "مدفعيتنا تسيطر بالفعل بشكل كامل على كل الطرق المؤدية إلى المدينة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:52 GMT
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