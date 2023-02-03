https://sputnikarabic.ae/20230203/القوات-المسلحة-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيموفسك-باخموت-بجمهورية-دونيتسك-1073056597.html
القوات المسلحة الروسية تحكم الطوق حول مدينة باخموت بجمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تحكم الطوق حول مدينة باخموت بجمهورية دونيتسك
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، تحكم الطوق حول مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك،... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T00:22+0000
2023-02-03T00:22+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيماكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نقترب من تحقيق النجاح الأكبر في أرتيموفسك، حيث تقترب القوات المتحالفة وتحكم الطوق حول المدينة".ولفت كيماكوفسكي، إلى أن الوحدات الروسية "تعزز تواجدها على الحدود الشرقية للمدينة".وأضاف كيماكوفسكي: "مدفعيتنا تسيطر بالفعل بشكل كامل على كل الطرق المؤدية إلى المدينة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230202/مسؤولون-غربيون-يتكهنون-بقرب-انسحاب-أوكرانيا-من-أرتيوموفسك-ويشككون-بنجاعة-الإمدادات-1073055056.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تحكم الطوق حول مدينة باخموت بجمهورية دونيتسك
00:22 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 00:41 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، تحكم الطوق حول مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك، مؤكدا أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كيماكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نقترب من تحقيق النجاح الأكبر في أرتيموفسك، حيث تقترب القوات المتحالفة وتحكم الطوق حول المدينة".
ولفت كيماكوفسكي، إلى أن الوحدات الروسية "تعزز تواجدها على الحدود الشرقية للمدينة".
وأضاف كيماكوفسكي: "مدفعيتنا تسيطر بالفعل بشكل كامل على كل الطرق المؤدية إلى المدينة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.