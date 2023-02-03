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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/الكرملين-حظر-أوروبا-لمنتجات-النفط-الروسية-يؤدي-إلى-مزيد-من-الخلل-في-الأسواق-العالمية-1073067581.html
الكرملين: حظر أوروبا لمنتجات النفط الروسية يؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية
الكرملين: حظر أوروبا لمنتجات النفط الروسية يؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T10:23+0000
2023-02-03T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية: "سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية".وفي سياق آخر، قال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت شبه جزيرة القرم ودونباس تتمتعان بالحماية بشكل موثوق: "حتى الآن لم تتم حماية دونباس بالكامل، وبالتالي تستمر العملية العسكرية الخاصة"، مضيفًا أنه في الواقع على روسيا حماية الناس الذين يعيشون هناك وفي الوقت الراهن لم يتحقق هذا الهدف بالكامل... أما أمن شبه جزيرة القرم فهو مضمون بشكل موثوق.كما نفى بيسكوف مزاعم زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى موسكو لعرض 20 في المئة من مساحة أوكرانيا على روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230203/ميدفيديف-الإفلاس-الكامل-لنظام-كييف-أصبح-واضحا-وسيصاحب-ذلك-صمتا-غربيا-قاتلا-1073065478.html
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روسيا

الكرملين: حظر أوروبا لمنتجات النفط الروسية يؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية

10:23 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 03.02.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية: "سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية".
وفي سياق آخر، قال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت شبه جزيرة القرم ودونباس تتمتعان بالحماية بشكل موثوق: "حتى الآن لم تتم حماية دونباس بالكامل، وبالتالي تستمر العملية العسكرية الخاصة"، مضيفًا أنه في الواقع على روسيا حماية الناس الذين يعيشون هناك وفي الوقت الراهن لم يتحقق هذا الهدف بالكامل... أما أمن شبه جزيرة القرم فهو مضمون بشكل موثوق.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف: الإفلاس الكامل لنظام كييف أصبح واضحا وسيصاحب ذلك صمتا غربيا قاتلا
09:04 GMT
كما نفى بيسكوف مزاعم زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى موسكو لعرض 20 في المئة من مساحة أوكرانيا على روسيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
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