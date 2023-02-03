https://sputnikarabic.ae/20230203/الكرملين-حظر-أوروبا-لمنتجات-النفط-الروسية-يؤدي-إلى-مزيد-من-الخلل-في-الأسواق-العالمية-1073067581.html
الكرملين: حظر أوروبا لمنتجات النفط الروسية يؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية
الكرملين: حظر أوروبا لمنتجات النفط الروسية يؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T10:23+0000
2023-02-03T10:23+0000
2023-02-03T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية: "سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية".وفي سياق آخر، قال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت شبه جزيرة القرم ودونباس تتمتعان بالحماية بشكل موثوق: "حتى الآن لم تتم حماية دونباس بالكامل، وبالتالي تستمر العملية العسكرية الخاصة"، مضيفًا أنه في الواقع على روسيا حماية الناس الذين يعيشون هناك وفي الوقت الراهن لم يتحقق هذا الهدف بالكامل... أما أمن شبه جزيرة القرم فهو مضمون بشكل موثوق.كما نفى بيسكوف مزاعم زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى موسكو لعرض 20 في المئة من مساحة أوكرانيا على روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230203/ميدفيديف-الإفلاس-الكامل-لنظام-كييف-أصبح-واضحا-وسيصاحب-ذلك-صمتا-غربيا-قاتلا-1073065478.html
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روسيا
الكرملين: حظر أوروبا لمنتجات النفط الروسية يؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية
10:23 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف
موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية: "سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية".
وفي سياق آخر، قال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت شبه جزيرة القرم ودونباس تتمتعان بالحماية بشكل موثوق: "حتى الآن لم تتم حماية دونباس بالكامل، وبالتالي تستمر العملية العسكرية الخاصة"، مضيفًا أنه في الواقع على روسيا حماية الناس الذين يعيشون هناك وفي الوقت الراهن لم يتحقق هذا الهدف بالكامل... أما أمن شبه جزيرة القرم فهو مضمون بشكل موثوق.
كما نفى بيسكوف مزاعم زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى موسكو لعرض 20 في المئة من مساحة أوكرانيا على روسيا.