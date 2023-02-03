https://sputnikarabic.ae/20230203/الكونغرس-يحث-بايدن-على-تأجيل-صفقة-مقاتلات-إف-16-لتركيا-بسبب-السويد-وفنلندا-1073068260.html

الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب السويد وفنلندا

الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب السويد وفنلندا

حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا وذلك بسبب موقفها من السويد وفنلندا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T10:50+0000

2023-02-03T10:50+0000

2023-02-03T10:50+0000

أخبار تركيا اليوم

السويد

فنلندا

الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

العالم

أخبار العالم الآن

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مجموعة من أعضاء المجلس تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الخميس، أن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وكانت مصادر في الكونغرس قد كشفت في وقت سابق أن إدارة بايدن كانت تستعد لمطالبة المشرعين بالموافقة على بيع المقاتلات لتركيا.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الكونغرس بشكل صريح ومباشر بين بيع طائرات "إف-16" لأنقرة، وانضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو".وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 18 مايو/أيار 2022، طلبا بالانضمام إلى "الناتو". ولكن حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبهم من قبل دولتين فقط من أصل 30 - المجر وتركيا.وطلبت تركيا في أكتوبر 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.وفي زيارة لواشنطن الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مسألة عضوية الحلف "لا ينبغي أن تكون شرطا مسبقا للبيع"، وحض إدارة بايدن على إقناع الكونغرس بالتخلي عن اعتراضه.ويستطيع الكونغرس منع مبيعات الأسلحة للخارج، لكن لم يسبق له أن حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين اللازمة للتغلب على حق الفيتو الذي يتمتع به الرئيس.

https://sputnikarabic.ae/20230119/تركيا-تتوقع-الحصول-على-طائرات-إف-16-رغم-الانقسام-بين-إدارة-بايدن-والكونغرس-1072483055.html

السويد

فنلندا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو