https://sputnikarabic.ae/20230203/الكونغرس-يحث-بايدن-على-تأجيل-صفقة-مقاتلات-إف-16-لتركيا-بسبب-السويد-وفنلندا-1073068260.html
الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب السويد وفنلندا
الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب السويد وفنلندا
حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا وذلك بسبب موقفها من السويد وفنلندا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مجموعة من أعضاء المجلس تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الخميس، أن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وكانت مصادر في الكونغرس قد كشفت في وقت سابق أن إدارة بايدن كانت تستعد لمطالبة المشرعين بالموافقة على بيع المقاتلات لتركيا.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الكونغرس بشكل صريح ومباشر بين بيع طائرات "إف-16" لأنقرة، وانضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو".وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 18 مايو/أيار 2022، طلبا بالانضمام إلى "الناتو". ولكن حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبهم من قبل دولتين فقط من أصل 30 - المجر وتركيا.وطلبت تركيا في أكتوبر 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.وفي زيارة لواشنطن الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مسألة عضوية الحلف "لا ينبغي أن تكون شرطا مسبقا للبيع"، وحض إدارة بايدن على إقناع الكونغرس بالتخلي عن اعتراضه.ويستطيع الكونغرس منع مبيعات الأسلحة للخارج، لكن لم يسبق له أن حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين اللازمة للتغلب على حق الفيتو الذي يتمتع به الرئيس.
https://sputnikarabic.ae/20230119/تركيا-تتوقع-الحصول-على-طائرات-إف-16-رغم-الانقسام-بين-إدارة-بايدن-والكونغرس-1072483055.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب السويد وفنلندا
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حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا وذلك بسبب موقفها من السويد وفنلندا.
ونقلت
شبكة "سي إن إن"، عن مجموعة من أعضاء المجلس تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الخميس، أن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وكتب 27 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس بايدن، جاء فيها "بمجرد أن تصدق تركيا على بروتوكولات الانضمام إلى حلف الأطلسي، يمكن للكونغرس أن يفكر في الصفقة".
وكانت مصادر في الكونغرس قد كشفت في وقت سابق أن إدارة بايدن كانت تستعد لمطالبة المشرعين بالموافقة على بيع المقاتلات لتركيا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الكونغرس بشكل صريح ومباشر بين بيع طائرات "إف-16" لأنقرة
، وانضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو".
وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، في 18 مايو/أيار 2022، طلبا بالانضمام إلى "الناتو". ولكن حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبهم من قبل دولتين فقط من أصل 30 - المجر وتركيا.
وطلبت تركيا في أكتوبر 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
وفي زيارة لواشنطن الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مسألة عضوية الحلف "لا ينبغي أن تكون شرطا مسبقا للبيع"، وحض إدارة بايدن على إقناع الكونغرس بالتخلي عن اعتراضه.
ويستطيع الكونغرس
منع مبيعات الأسلحة للخارج، لكن لم يسبق له أن حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين اللازمة للتغلب على حق الفيتو الذي يتمتع به الرئيس.