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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/المجموعة-الجنوبية-من-القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-جديدة-خلال-عمليات-هجومية-1073074349.html
المجموعة الجنوبية من القوات الروسية تسيطر على مواقع جديدة خلال عمليات هجومية
المجموعة الجنوبية من القوات الروسية تسيطر على مواقع جديدة خلال عمليات هجومية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المجموعة الجنوبية، عززت، أثناء عمليات هجومية على محور دونيتسك، مواقعها بالسيطرة على مناطق جديدة، ودمرت مستودعين... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:58+0000
2023-02-03T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، وخلال عمليات هجومية، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية، على خطوط ومواقع جديدة ذات أهمية. وقضت على نحو 40 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا من طراز "مستا- بي"، بالإضافة إلى رادار من نوع "إيه أن/ تي بي كيو-37" أمريكي الصنع ".بالإضافة إلى ذلك، تم، بحسب البيان، تدمير منشأة لتخزين الوقود في منطقة كراسني أرمييسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك، مستودعين أوكرانيين للذخيرة في منطقتي كوراخوفكا وميخايلوفكا.إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230203/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-خيرسون-1073070372.html
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روسيا, وزارة الدفاع, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع, أخبار أوكرانيا

المجموعة الجنوبية من القوات الروسية تسيطر على مواقع جديدة خلال عمليات هجومية

13:58 GMT 03.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المجموعة الجنوبية، عززت، أثناء عمليات هجومية على محور دونيتسك، مواقعها بالسيطرة على مناطق جديدة، ودمرت مستودعين أوكرانيين للذخيرة ومستودعا للوقود، بالإضافة إلى القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير آليتين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، وخلال عمليات هجومية، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية، على خطوط ومواقع جديدة ذات أهمية. وقضت على نحو 40 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا من طراز "مستا- بي"، بالإضافة إلى رادار من نوع "إيه أن/ تي بي كيو-37" أمريكي الصنع ".
بالإضافة إلى ذلك، تم، بحسب البيان، تدمير منشأة لتخزين الوقود في منطقة كراسني أرمييسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك، مستودعين أوكرانيين للذخيرة في منطقتي كوراخوفكا وميخايلوفكا.
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في خيرسون
12:07 GMT
إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
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