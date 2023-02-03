https://sputnikarabic.ae/20230203/المجموعة-الجنوبية-من-القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-جديدة-خلال-عمليات-هجومية-1073074349.html
المجموعة الجنوبية من القوات الروسية تسيطر على مواقع جديدة خلال عمليات هجومية
المجموعة الجنوبية من القوات الروسية تسيطر على مواقع جديدة خلال عمليات هجومية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المجموعة الجنوبية، عززت، أثناء عمليات هجومية على محور دونيتسك، مواقعها بالسيطرة على مناطق جديدة، ودمرت مستودعين... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T13:58+0000
2023-02-03T13:58+0000
2023-02-03T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، وخلال عمليات هجومية، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية، على خطوط ومواقع جديدة ذات أهمية. وقضت على نحو 40 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا من طراز "مستا- بي"، بالإضافة إلى رادار من نوع "إيه أن/ تي بي كيو-37" أمريكي الصنع ".بالإضافة إلى ذلك، تم، بحسب البيان، تدمير منشأة لتخزين الوقود في منطقة كراسني أرمييسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك، مستودعين أوكرانيين للذخيرة في منطقتي كوراخوفكا وميخايلوفكا.إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230203/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-خيرسون-1073070372.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع, أخبار أوكرانيا
المجموعة الجنوبية من القوات الروسية تسيطر على مواقع جديدة خلال عمليات هجومية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المجموعة الجنوبية، عززت، أثناء عمليات هجومية على محور دونيتسك، مواقعها بالسيطرة على مناطق جديدة، ودمرت مستودعين أوكرانيين للذخيرة ومستودعا للوقود، بالإضافة إلى القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير آليتين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، وخلال عمليات هجومية، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية، على خطوط ومواقع جديدة ذات أهمية. وقضت على نحو 40 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا من طراز "مستا- بي"، بالإضافة إلى رادار من نوع "إيه أن/ تي بي كيو-37" أمريكي الصنع ".
بالإضافة إلى ذلك، تم، بحسب البيان، تدمير منشأة لتخزين الوقود في منطقة كراسني أرمييسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك، مستودعين أوكرانيين للذخيرة في منطقتي كوراخوفكا وميخايلوفكا.
إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.