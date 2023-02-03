https://sputnikarabic.ae/20230203/الولايات-المتحدة-تطالب-تركيا-بوقف-توريد-البضائع-إلى-روسيا-1073075517.html
الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف توريد البضائع إلى روسيا
الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف توريد البضائع إلى روسيا
طالبت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تركيا بوقف توريد البضائع إلى روسيا، معتبرةً أن هذا التوريد يسمح لموسكو بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T14:04+0000
2023-02-03T14:04+0000
2023-02-03T14:04+0000
العالم
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، أن "الولايات المتحدة طلبت من تركيا وقف تدفقات البضائع إلى روسيا".وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين أمريكيين حذروا زملاءهم الأتراك من هذا الأمر، خلال لقاء جرى هذا الأسبوع.ووفقاً لهذه المصادر، التقى نائب وزير الخزانة الأمريكية برايان نيلسون، مع مسؤولين أتراك، يومي الخميس والجمعة، من أجل مناقشة مخاوف واشنطن، إزاء نمو الواردات إلى روسيا؛ بما فيها البضائع الأمريكية.وأشارت المصادر إلى أنه، خلال فترة آذار/مارس – تشرين الأول/أكتوبر 2022، أرسل عشرات الموردون الأتراك إلى روسيا، بضائع بقيمة نحو 800 مليون دولار.وصعّد الغرب ضغط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، إن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230128/إعلام-وزارة-الخزانة-الأمريكية-تحذر-تركيا-والإمارات-بشأن-عواقب-التعامل-مع-روسيا-1072819765.html
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العالم
الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف توريد البضائع إلى روسيا
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طالبت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تركيا بوقف توريد البضائع إلى روسيا، معتبرةً أن هذا التوريد يسمح لموسكو بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"
عن مصادر مطلعة، أن "الولايات المتحدة طلبت من تركيا وقف تدفقات البضائع إلى روسيا".
وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين أمريكيين حذروا زملاءهم الأتراك من هذا الأمر، خلال لقاء جرى هذا الأسبوع.
ووفقاً لهذه المصادر، التقى نائب وزير الخزانة الأمريكية برايان نيلسون، مع مسؤولين أتراك، يومي الخميس والجمعة، من أجل مناقشة مخاوف واشنطن، إزاء نمو الواردات إلى روسيا؛ بما فيها البضائع الأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أنه، خلال فترة آذار/مارس – تشرين الأول/أكتوبر 2022، أرسل عشرات الموردون الأتراك إلى روسيا، بضائع بقيمة نحو 800 مليون دولار.
وصعّد
الغرب ضغط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، إن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.