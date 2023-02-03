https://sputnikarabic.ae/20230203/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-22-مليار-دولار-1073082442.html

الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار

الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تقدر بـ2.2 مليار دولار. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T18:05+0000

2023-02-03T18:05+0000

2023-02-03T18:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

البنتاغون الأمريكي

استئناف مساعدات عسكرية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg

قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة "تعلن وزارة الدفاع عن حزمة جديدة ضخمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تتكون من 425 مليون دولار من المساعدات الدفاعية المعتمدة رئاسيًا، بالإضافة إلى 1.75 مليار دولار عبر صندوق دعم الدفاع الأوكراني".وأشار إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، تشمل قنابل GLSDB صغيرة القطر تُطلق من الأرض ويصل مداها إلى نحو 150 كم، مضيفا أن واشنطن تترك لتقدير كييف إمكانية استخدام قذائف بعيدة المدى في شبه جزيرة القرم.هذا وأشار تقرير إعلامي، في وقت سابق، أن شركة "بوينغ" الأمريكية ستزود أوكرانيا بصاروخ أرض- أرض مزود برأس انشطاري يحمل قنبلة موجهة، وسيكون ضمن حزمة الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا التي سيعلن عنها البيت الأبيض والبنتاغون، اليوم الجمعة.فبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن هذا السلاح الهجين بعيد المدى يجمع بين جهازين، أحدهما قنبلة صغيرة يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وصاروخ للجيش يتم تشغيله من قبل القوات الأوكرانية.وأضاف التقرير إنه لن يتم تسليم هذه الأسلحة للجيش الأوكراني حالا، حيث يستغرق الأمر 9 أشهر لتسليم الدفعة الأولى.وسيتم صرف 1.75 مليار دولار من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية المتوقع الإعلان عنها، اليوم الجمعة، لتمويل هذا السلاح.تم اختبار هذا الصاروخ ثلاث مرات منذ عام 2015، بالشراكة مع شركة Saab AB السويدية. في تدريبات حلق فيها لأكثر من 81 ميلاً (130 كيلومترًا).وكان سلاح الجو الأمريكي قد أدخل القنبلة ذات القطر الصغير والموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للخدمة في عام 2006. تم تصميم سلاح Boeing-Saab الجديد بحيث تنفصل القنبلة عن الصاروخ أثناء الطيران بعد إطلاقها من وحدة هيمارس، لتفتح أجنحة صغيرة وتطير إلى الهدف الذي حدده نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)، وفقًا لمسؤول الصناعة.

https://sputnikarabic.ae/20230203/تقرير-أمريكي-يكشف-تطوير-بوينغ-لصاروخ-مهجن-لتقديمه-للجيش-الأوكراني-1073068593.html

https://sputnikarabic.ae/20230201/مقارنة-بين-الدبابات-القتالية-الرئيسية-لروسيا-ودول-الناتو-1072993810.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, البنتاغون الأمريكي, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا