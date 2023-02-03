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https://sputnikarabic.ae/20230203/الولايات-المتحدة-تفتقر-إلى-خطة-فعالة-لتسريع-إنتاج-الأدوية-في-الأزمة-الصحية-القادمة-1073057591.html
الولايات المتحدة تفتقر إلى خطة فعالة لتسريع إنتاج الأدوية في الأزمة الصحية القادمة
الولايات المتحدة تفتقر إلى خطة فعالة لتسريع إنتاج الأدوية في الأزمة الصحية القادمة
قال مكتب المساءلة الحكومية في تقرير إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية تفتقر إلى خطط فعالة للإنتاج السريع للأدوية واللقاحات وغيرها من التدابير المضادة... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T04:06+0000
2023-02-03T04:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الخميس: "بدون برنامج لديه القدرة على بناء قدرات التصنيع المحلية للتدابير المضادة وصيانتها واستخدامها بانتظام، تخاطر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بعدم القدرة على تحقيق أهداف التصنيع للتدابير المضادة لحالات الطوارئ الصحية العامة في المستقبل، خاصة إذا أدت حالات الطوارئ هذه إلى مخاطر لم تخطط لها الوكالة، مثل تلك التي شهدتها خلال الاستجابة لفيروس كورونا".وأضاف التقرير أنه يجب على الولايات المتحدة تأمين شراكات القطاع الخاص لزيادة القدرة التصنيعية.وقال مكتب محاسبة الحكومة إن الافتقار إلى أعمال التصنيع المنتظمة يمنع المواقع من تطوير القدرة على إنتاج تدابير مضادة بسرعة على نطاق واسع.وأوصى المكتب بأن تضع الوكالة نهجا أفضل للتقييم المنهجي للتحديات والمخاطر المرتبطة بالتطوير المتقدم وتصنيع التدابير الطبية المضادة والاستجابة لها.وفي عام 2022، أضاف مكتب محاسبة الحكومة قيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وتنسيق حالات الطوارئ الصحية العامة إلى "قائمة المخاطر العالية"، وفقا لما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة في بيان صحفي مصاحب للتقرير.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تفتقر إلى خطة فعالة لتسريع إنتاج الأدوية في الأزمة الصحية القادمة

04:06 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 04:26 GMT 03.02.2023)
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOمريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية
مريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
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قال مكتب المساءلة الحكومية في تقرير إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية تفتقر إلى خطط فعالة للإنتاج السريع للأدوية واللقاحات وغيرها من التدابير المضادة لحالة الطوارئ الصحية العامة القادمة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الخميس: "بدون برنامج لديه القدرة على بناء قدرات التصنيع المحلية للتدابير المضادة وصيانتها واستخدامها بانتظام، تخاطر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بعدم القدرة على تحقيق أهداف التصنيع للتدابير المضادة لحالات الطوارئ الصحية العامة في المستقبل، خاصة إذا أدت حالات الطوارئ هذه إلى مخاطر لم تخطط لها الوكالة، مثل تلك التي شهدتها خلال الاستجابة لفيروس كورونا".
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وأضاف التقرير أنه يجب على الولايات المتحدة تأمين شراكات القطاع الخاص لزيادة القدرة التصنيعية.
وقال مكتب محاسبة الحكومة إن الافتقار إلى أعمال التصنيع المنتظمة يمنع المواقع من تطوير القدرة على إنتاج تدابير مضادة بسرعة على نطاق واسع.
وأوصى المكتب بأن تضع الوكالة نهجا أفضل للتقييم المنهجي للتحديات والمخاطر المرتبطة بالتطوير المتقدم وتصنيع التدابير الطبية المضادة والاستجابة لها.
وفي عام 2022، أضاف مكتب محاسبة الحكومة قيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وتنسيق حالات الطوارئ الصحية العامة إلى "قائمة المخاطر العالية"، وفقا لما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة في بيان صحفي مصاحب للتقرير.
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