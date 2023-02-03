https://sputnikarabic.ae/20230203/انفجار-سيارة-ملغمة-في-مدينة-إنيرغودار-بدونيتسك-ومقتل-شخص-واحد-1073058273.html
انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار بدونيتسك ومقتل شخص واحد
انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار بدونيتسك ومقتل شخص واحد
03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T05:53+0000
2023-02-03T05:53+0000
2023-02-03T05:53+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/i/logo/logo-social.png
2023
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا