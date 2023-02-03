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انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار بدونيتسك ومقتل شخص واحد
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انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار بدونيتسك ومقتل شخص واحد
انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار بدونيتسك ومقتل شخص واحد
03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T05:53+0000
2023-02-03T05:53+0000
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روسيا
روسيا

انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار بدونيتسك ومقتل شخص واحد

05:53 GMT 03.02.2023
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