https://sputnikarabic.ae/20230203/بايدن-يتصل-برئيس-وزراء-العراق-ويطلب-من-ملك-الأردن-الانضمام-للمكالمة-1073070813.html

بايدن يتصل برئيس وزراء العراق ويطلب من ملك الأردن الانضمام للمكالمة

بايدن يتصل برئيس وزراء العراق ويطلب من ملك الأردن الانضمام للمكالمة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "التطورات الإقليمية". 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T12:15+0000

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وذكر البيت الأبيض في بيان، الخميس، أن بايدن "أكد التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، وأشاد بجهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله".ووفقا للبيان: "جدد الزعيمان التزامهما بضمان عدم تمكن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور دوليا) من تهديد الشعب العراقي مرة أخرى أو الأمن الإقليمي والدولي".وأوضح البيان أن "الرئيس بايدن اغتنم فرصة زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض لدعوته للانضمام إلى الاتصال".وبدوره، أكد الملك عبد الله الثاني دعم الأردن للعراق بما في ذلك من خلال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية المشتركة.

https://sputnikarabic.ae/20230203/خلال-لقائه-مع-بايدن-العاهل-الأردني-يطالب-بوقف-الإجراءات-الإسرائيلية-التي-تقوض-حل-الدولتين-1073067741.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, جو بايدن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم, العالم العربي