https://sputnikarabic.ae/20230203/بوليتيكو-تقرير-أمريكي-سري-يكشف-أن-أوكرانيا-لن-تستطيع-استعادة-القرم-في-المستقبل-القريب-1073067454.html
"بوليتيكو": تقرير أمريكي سري يكشف أن أوكرانيا لن تستطيع استعادة القرم في المستقبل القريب
"بوليتيكو": تقرير أمريكي سري يكشف أن أوكرانيا لن تستطيع استعادة القرم في المستقبل القريب
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة شبه جزيرة القرم من القوات الروسية في المستقبل القريب، الأمر الذي سيصيب القادة في كييف بالإحباط. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T10:08+0000
2023-02-03T10:08+0000
2023-02-03T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واستند المقال الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" على تصريحات أدلى بها أربعة من كبار مسؤولي وزارة الدفاع أمام أعضاء مجلس النواب في لجنة القوات المسلحة في إفادة سرية.من جهته رفض المتحدث باسم القوات المسلحة في مجلس النواب التعليق على الإفادة، لتكون هذه الإفادة بمثابة إعادة استحضار لما كان قد أشار له رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في وقت سابق، عندما صرح أن تحقيق نصر عسكري صريح بعيد المنال، وقال: "عندما تكون هناك فرصة للتفاوض، ويمكن تحقيق السلام اغتنم الفرصة".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح في وقت سابق، بأن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
"بوليتيكو": تقرير أمريكي سري يكشف أن أوكرانيا لن تستطيع استعادة القرم في المستقبل القريب
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أشار تقرير إعلامي أمريكي أن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة شبه جزيرة القرم من القوات الروسية في المستقبل القريب، الأمر الذي سيصيب القادة في كييف بالإحباط.
واستند المقال الذي نشرته صحيفة
"بوليتيكو" على تصريحات أدلى بها أربعة من كبار مسؤولي وزارة الدفاع أمام أعضاء مجلس النواب في لجنة القوات المسلحة في إفادة سرية.
وأشارت الإفادة أن أوكرانيا ليس لديها القدرة على إخراج القوات الروسية من شبه جزيرة القرم، لتعلق صابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون، قائلة: "لن نعلق على الإيجازات السرية المغلقة ولن نتحدث عن افتراضات أو نتوقع عمليات مستقبلية محتملة".
من جهته رفض المتحدث باسم القوات المسلحة في مجلس النواب التعليق على الإفادة، لتكون هذه الإفادة بمثابة إعادة استحضار لما كان قد أشار له رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في وقت سابق، عندما صرح أن تحقيق نصر عسكري صريح بعيد المنال، وقال: "عندما تكون هناك فرصة للتفاوض، ويمكن تحقيق السلام اغتنم الفرصة".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح في وقت سابق، بأن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا
بعرقلة جميع الاتفاقات.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.