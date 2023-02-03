https://sputnikarabic.ae/20230203/بوليتيكو-تقرير-أمريكي-سري-يكشف-أن-أوكرانيا-لن-تستطيع-استعادة-القرم-في-المستقبل-القريب-1073067454.html

"بوليتيكو": تقرير أمريكي سري يكشف أن أوكرانيا لن تستطيع استعادة القرم في المستقبل القريب

"بوليتيكو": تقرير أمريكي سري يكشف أن أوكرانيا لن تستطيع استعادة القرم في المستقبل القريب

أشار تقرير إعلامي أمريكي أن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة شبه جزيرة القرم من القوات الروسية في المستقبل القريب، الأمر الذي سيصيب القادة في كييف بالإحباط. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T10:08+0000

2023-02-03T10:08+0000

2023-02-03T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واستند المقال الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" على تصريحات أدلى بها أربعة من كبار مسؤولي وزارة الدفاع أمام أعضاء مجلس النواب في لجنة القوات المسلحة في إفادة سرية.من جهته رفض المتحدث باسم القوات المسلحة في مجلس النواب التعليق على الإفادة، لتكون هذه الإفادة بمثابة إعادة استحضار لما كان قد أشار له رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في وقت سابق، عندما صرح أن تحقيق نصر عسكري صريح بعيد المنال، وقال: "عندما تكون هناك فرصة للتفاوض، ويمكن تحقيق السلام اغتنم الفرصة".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح في وقت سابق، بأن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.

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