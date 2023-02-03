https://sputnikarabic.ae/20230203/ترامب-يدعو-لوقف-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-وإبرام-اتفاق-سلام-1073059845.html
ترامب يدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإبرام اتفاق سلام
ترامب يدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإبرام اتفاق سلام
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام وذلك لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو عام. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T07:33+0000
2023-02-03T07:33+0000
2023-02-03T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونالد ترامب
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روسيا
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جاء ذلك في حوار مع المذيع الأمريكي، هيو هيويت، نشره الأخير على موقعه الإلكتروني، أمس الخميس.وقال ترامب إن على واشنطن أن تخفض ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لبدء المفاوضات مع روسيا.وأشار إلى ضرورة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا على الفور وإبرام اتفاق سلام، مطالبا الأوروبيين ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الأزمة.كما أكد ترامب أن الأزمة الأوكرانية تؤثر على أوروبا أكثر بكثير من الولايات المتحدة.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن تسوية الأزمة في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإبرام اتفاق سلام
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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام وذلك لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو عام.
جاء ذلك في حوار مع المذيع الأمريكي، هيو هيويت، نشره
الأخير على موقعه الإلكتروني، أمس الخميس.
وقال ترامب إن على واشنطن أن تخفض ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لبدء المفاوضات مع روسيا.
وأشار إلى ضرورة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا على الفور وإبرام اتفاق سلام، مطالبا الأوروبيين ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الأزمة.
كما أكد ترامب
أن الأزمة الأوكرانية تؤثر على أوروبا أكثر بكثير من الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن تسوية الأزمة في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.