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انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار ومقتل شخص واحد
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/ترامب-يدعو-لوقف-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-وإبرام-اتفاق-سلام-1073059845.html
ترامب يدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإبرام اتفاق سلام
ترامب يدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإبرام اتفاق سلام
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام وذلك لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو عام. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T07:33+0000
2023-02-03T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونالد ترامب
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جاء ذلك في حوار مع المذيع الأمريكي، هيو هيويت، نشره الأخير على موقعه الإلكتروني، أمس الخميس.وقال ترامب إن على واشنطن أن تخفض ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لبدء المفاوضات مع روسيا.وأشار إلى ضرورة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا على الفور وإبرام اتفاق سلام، مطالبا الأوروبيين ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الأزمة.كما أكد ترامب أن الأزمة الأوكرانية تؤثر على أوروبا أكثر بكثير من الولايات المتحدة.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن تسوية الأزمة في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإبرام اتفاق سلام

07:33 GMT 03.02.2023
© AFP 2023 / EVA MARIE UZCATEGUIالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / EVA MARIE UZCATEGUI
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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام وذلك لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو عام.
جاء ذلك في حوار مع المذيع الأمريكي، هيو هيويت، نشره الأخير على موقعه الإلكتروني، أمس الخميس.
وقال ترامب إن على واشنطن أن تخفض ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لبدء المفاوضات مع روسيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
1 فبراير, 15:18 GMT
وأشار إلى ضرورة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا على الفور وإبرام اتفاق سلام، مطالبا الأوروبيين ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الأزمة.
كما أكد ترامب أن الأزمة الأوكرانية تؤثر على أوروبا أكثر بكثير من الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن تسوية الأزمة في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
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