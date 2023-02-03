https://sputnikarabic.ae/20230203/تقرير-أمريكي-يكشف-تطوير-بوينغ-لصاروخ-مهجن-لتقديمه-للجيش-الأوكراني-1073068593.html
تقرير أمريكي يكشف تطوير "بوينغ" لصاروخ مهجن لتقديمه للجيش الأوكراني
تقرير أمريكي يكشف تطوير "بوينغ" لصاروخ مهجن لتقديمه للجيش الأوكراني
أشار تقرير إعلامي أن شركة "بوينغ" الأمريكية ستزود أوكرانيا بصاروخ أرضي مزود برأس يحمل قنبلة، وسيكون ضمن حزمة الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا التي سيعلن عنها البيت... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T10:56+0000
2023-02-03T10:56+0000
2023-02-03T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الجيش الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103850/78/1038507853_243:0:2419:1224_1920x0_80_0_0_bfa6316eac689444729ec5873c2f71d1.jpg
فبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن هذا السلاح الهجين البعيد المدى يجمع بين جهازين، أحدهما قنبلة صغيرة يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وصاروخ للجيش يتم تشغيله من قبل القوات الأوكرانية.وسيتم صرف 1.75 مليار دولار من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية المتوقع الإعلان عنها، اليوم الجمعة، لتمويل هذا السلاح.تم اختبار هذا الصاروخ ثلاث مرات منذ عام 2015، بالشراكة مع شركة Saab AB السويدية. في تدريبات حلق فيها لأكثر من 81 ميلاً (130 كيلومترًا) وضرب هدفًا على بعد 40 بوصة (102 سم) .وكان سلاح الجو الأمريكي قد أدخل القنبلة ذات القطر الصغير والموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للخدمة في عام 2006. تم تصميم سلاح Boeing-Saab الجديد بحيث تنفصل القنبلة عن الصاروخ أثناء الطيران بعد إطلاقها من وحدة هيمارس، لتفتح أجنحة صغيرة وتطير إلى الهدف الذي حدده نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وفقًا لمسؤول الصناعة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/نيويورك-تايمز-تفجر-مفاجأة-بشأن-الدبابات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1073066314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103850/78/1038507853_515:0:2147:1224_1920x0_80_0_0_a769d00a2d39dbf9ba5bf3b882fe2652.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الجيش الأمريكي
رصد عسكري, الجيش الأمريكي
تقرير أمريكي يكشف تطوير "بوينغ" لصاروخ مهجن لتقديمه للجيش الأوكراني
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أن شركة "بوينغ" الأمريكية ستزود أوكرانيا بصاروخ أرضي مزود برأس يحمل قنبلة، وسيكون ضمن حزمة الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا التي سيعلن عنها البيت الأبيض والبنتاغون، يوم الجمعة.
فبحسب التقرير الذي نشرته وكالة
"بلومبرغ"، فإن هذا السلاح الهجين البعيد المدى يجمع بين جهازين، أحدهما قنبلة صغيرة يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وصاروخ للجيش يتم تشغيله من قبل القوات الأوكرانية.
وأضاف التقرير إنه لن يتم تسليم هذه الأسلحة للجيش الأوكراني حالا، حيث يستغرق الأمر 9 أشهر لتسليم الدفعة الأولى.
وسيتم صرف 1.75 مليار دولار من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية المتوقع الإعلان عنها، اليوم الجمعة، لتمويل هذا السلاح.
تم اختبار هذا الصاروخ ثلاث مرات منذ عام 2015، بالشراكة مع شركة Saab AB السويدية. في تدريبات حلق فيها لأكثر من 81 ميلاً (130 كيلومترًا) وضرب هدفًا على بعد 40 بوصة (102 سم) .
وكان سلاح الجو الأمريكي قد أدخل القنبلة ذات القطر الصغير والموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للخدمة في عام 2006. تم تصميم سلاح Boeing-Saab الجديد بحيث تنفصل القنبلة عن الصاروخ أثناء الطيران بعد إطلاقها من وحدة هيمارس، لتفتح أجنحة صغيرة وتطير إلى الهدف الذي حدده نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وفقًا لمسؤول الصناعة.