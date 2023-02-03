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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/تقرير-أمريكي-يكشف-تطوير-بوينغ-لصاروخ-مهجن-لتقديمه-للجيش-الأوكراني-1073068593.html
تقرير أمريكي يكشف تطوير "بوينغ" لصاروخ مهجن لتقديمه للجيش الأوكراني
تقرير أمريكي يكشف تطوير "بوينغ" لصاروخ مهجن لتقديمه للجيش الأوكراني
أشار تقرير إعلامي أن شركة "بوينغ" الأمريكية ستزود أوكرانيا بصاروخ أرضي مزود برأس يحمل قنبلة، وسيكون ضمن حزمة الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا التي سيعلن عنها البيت... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T10:56+0000
2023-02-03T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الجيش الأمريكي
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فبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن هذا السلاح الهجين البعيد المدى يجمع بين جهازين، أحدهما قنبلة صغيرة يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وصاروخ للجيش يتم تشغيله من قبل القوات الأوكرانية.وسيتم صرف 1.75 مليار دولار من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية المتوقع الإعلان عنها، اليوم الجمعة، لتمويل هذا السلاح.تم اختبار هذا الصاروخ ثلاث مرات منذ عام 2015، بالشراكة مع شركة Saab AB السويدية. في تدريبات حلق فيها لأكثر من 81 ميلاً (130 كيلومترًا) وضرب هدفًا على بعد 40 بوصة (102 سم) .وكان سلاح الجو الأمريكي قد أدخل القنبلة ذات القطر الصغير والموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للخدمة في عام 2006. تم تصميم سلاح Boeing-Saab الجديد بحيث تنفصل القنبلة عن الصاروخ أثناء الطيران بعد إطلاقها من وحدة هيمارس، لتفتح أجنحة صغيرة وتطير إلى الهدف الذي حدده نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وفقًا لمسؤول الصناعة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/نيويورك-تايمز-تفجر-مفاجأة-بشأن-الدبابات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1073066314.html
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رصد عسكري, الجيش الأمريكي
رصد عسكري, الجيش الأمريكي

تقرير أمريكي يكشف تطوير "بوينغ" لصاروخ مهجن لتقديمه للجيش الأوكراني

10:56 GMT 03.02.2023
© AP Photo / Nick Utشركة بوينغ
شركة بوينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Nick Ut
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أشار تقرير إعلامي أن شركة "بوينغ" الأمريكية ستزود أوكرانيا بصاروخ أرضي مزود برأس يحمل قنبلة، وسيكون ضمن حزمة الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا التي سيعلن عنها البيت الأبيض والبنتاغون، يوم الجمعة.
فبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن هذا السلاح الهجين البعيد المدى يجمع بين جهازين، أحدهما قنبلة صغيرة يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وصاروخ للجيش يتم تشغيله من قبل القوات الأوكرانية.

وأضاف التقرير إنه لن يتم تسليم هذه الأسلحة للجيش الأوكراني حالا، حيث يستغرق الأمر 9 أشهر لتسليم الدفعة الأولى.

وسيتم صرف 1.75 مليار دولار من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية المتوقع الإعلان عنها، اليوم الجمعة، لتمويل هذا السلاح.
ام 1 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"نيويورك تايمز" تفجر مفاجأة بشأن الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا
09:39 GMT
تم اختبار هذا الصاروخ ثلاث مرات منذ عام 2015، بالشراكة مع شركة Saab AB السويدية. في تدريبات حلق فيها لأكثر من 81 ميلاً (130 كيلومترًا) وضرب هدفًا على بعد 40 بوصة (102 سم) .
وكان سلاح الجو الأمريكي قد أدخل القنبلة ذات القطر الصغير والموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للخدمة في عام 2006. تم تصميم سلاح Boeing-Saab الجديد بحيث تنفصل القنبلة عن الصاروخ أثناء الطيران بعد إطلاقها من وحدة هيمارس، لتفتح أجنحة صغيرة وتطير إلى الهدف الذي حدده نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وفقًا لمسؤول الصناعة.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
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