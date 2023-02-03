https://sputnikarabic.ae/20230203/جنرال-بريطاني-يتحدث-عن-نهاية-مروعة-لجيش-بلاده-في-حال-نشوب-حرب-مع-روسيا-1073061092.html
جنرال بريطاني يتحدث عن نهاية مروعة لجيش بلاده في حال نشوب حرب مع روسيا
جنرال بريطاني يتحدث عن نهاية مروعة لجيش بلاده في حال نشوب حرب مع روسيا
كشف جنرال بريطاني عن حقائق مرعبة بشأن جيش بلاده في حال حدثت مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T08:08+0000
2023-02-03T08:08+0000
2023-02-03T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d7d6fcbc7d83be8a5836668d6f74d0c.jpg
وتحدث القائد السابق للقوات المشتركة البريطانية الجنرال ريتشارد بارونز في مقال نشرته صحيفة "ذا صن"، أن توزيع ميزانية الدولة على قطاعات غير وزارة الدفاع ساهم بتأزم وضع الجيش.وقال بارونز: "سنوات من انخفاض إنتاج الذخيرة تعني نفاد مخزون الجيش من بعض أنواع الأسلحة الرئيسية في فترة ما بعد الظهر. لإعادة بناء الجيش للتعامل مع هجوم روسي مفاجئ سيتطلب ثلاثة مليارات جنيه إضافية هذا العام و كل عام على مدى السنوات العشر المقبلة".وأشار إلى أن الجيش البريطاني يعاني أيضا من نقص في الأفراد، ففي العام الماضي، خضع نصف الموظفين فقط لتدريبات أساسية، ولم يقم أحد تقريبا بإجراء تدريبات على مستويات أعلى.يذكر أنه على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف من خلال إرسال أسلحة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. من جانبها، قالت موسكو مرارا إن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-تعلن-إرسالها-سرب-دبابات-تشالنجر-2-إلى-أوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1072288170.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2590f756d8ec06e68a943d079e205eaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
جنرال بريطاني يتحدث عن نهاية مروعة لجيش بلاده في حال نشوب حرب مع روسيا
تابعنا عبر
كشف جنرال بريطاني عن حقائق مرعبة بشأن جيش بلاده في حال حدثت مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
وتحدث القائد السابق للقوات المشتركة البريطانية الجنرال ريتشارد بارونز في مقال نشرته صحيفة
"ذا صن"، أن توزيع ميزانية الدولة على قطاعات غير وزارة الدفاع ساهم بتأزم وضع الجيش.
وأضاف أنه في حال وقوع مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، فإن مخزون الجيش البريطاني من القذائف سينضب في يوم واحد.
وقال بارونز: "سنوات من انخفاض إنتاج الذخيرة تعني نفاد مخزون الجيش من بعض أنواع الأسلحة الرئيسية في فترة ما بعد الظهر. لإعادة بناء الجيش للتعامل مع هجوم روسي مفاجئ سيتطلب ثلاثة مليارات جنيه إضافية هذا العام و كل عام على مدى السنوات العشر المقبلة".
وأشار إلى أن الجيش البريطاني يعاني أيضا من نقص في الأفراد، ففي العام الماضي، خضع نصف الموظفين فقط لتدريبات أساسية، ولم يقم أحد تقريبا بإجراء تدريبات على مستويات أعلى.
وأضاف أن عمر الدبابات والمدرعات وقطع المدفعية البريطانية أكثر من 30 عاما، وأن عدد القوات المسلحة في الجيش يتجه ليصبح أقل من 76 ألف جندي، أي نحو نصف حجم الجيش في الحرب الباردة.
يذكر أنه على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف من خلال إرسال أسلحة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. من جانبها، قالت موسكو مرارا إن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.