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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/جنرال-بريطاني-يتحدث-عن-نهاية-مروعة-لجيش-بلاده-في-حال-نشوب-حرب-مع-روسيا-1073061092.html
جنرال بريطاني يتحدث عن نهاية مروعة لجيش بلاده في حال نشوب حرب مع روسيا
جنرال بريطاني يتحدث عن نهاية مروعة لجيش بلاده في حال نشوب حرب مع روسيا
كشف جنرال بريطاني عن حقائق مرعبة بشأن جيش بلاده في حال حدثت مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T08:08+0000
2023-02-03T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وتحدث القائد السابق للقوات المشتركة البريطانية الجنرال ريتشارد بارونز في مقال نشرته صحيفة "ذا صن"، أن توزيع ميزانية الدولة على قطاعات غير وزارة الدفاع ساهم بتأزم وضع الجيش.وقال بارونز: "سنوات من انخفاض إنتاج الذخيرة تعني نفاد مخزون الجيش من بعض أنواع الأسلحة الرئيسية في فترة ما بعد الظهر. لإعادة بناء الجيش للتعامل مع هجوم روسي مفاجئ سيتطلب ثلاثة مليارات جنيه إضافية هذا العام و كل عام على مدى السنوات العشر المقبلة".وأشار إلى أن الجيش البريطاني يعاني أيضا من نقص في الأفراد، ففي العام الماضي، خضع نصف الموظفين فقط لتدريبات أساسية، ولم يقم أحد تقريبا بإجراء تدريبات على مستويات أعلى.يذكر أنه على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف من خلال إرسال أسلحة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. من جانبها، قالت موسكو مرارا إن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-تعلن-إرسالها-سرب-دبابات-تشالنجر-2-إلى-أوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1072288170.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

جنرال بريطاني يتحدث عن نهاية مروعة لجيش بلاده في حال نشوب حرب مع روسيا

08:08 GMT 03.02.2023
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Sergei Stepanov
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كشف جنرال بريطاني عن حقائق مرعبة بشأن جيش بلاده في حال حدثت مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
وتحدث القائد السابق للقوات المشتركة البريطانية الجنرال ريتشارد بارونز في مقال نشرته صحيفة "ذا صن"، أن توزيع ميزانية الدولة على قطاعات غير وزارة الدفاع ساهم بتأزم وضع الجيش.

وأضاف أنه في حال وقوع مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، فإن مخزون الجيش البريطاني من القذائف سينضب في يوم واحد.

وقال بارونز: "سنوات من انخفاض إنتاج الذخيرة تعني نفاد مخزون الجيش من بعض أنواع الأسلحة الرئيسية في فترة ما بعد الظهر. لإعادة بناء الجيش للتعامل مع هجوم روسي مفاجئ سيتطلب ثلاثة مليارات جنيه إضافية هذا العام و كل عام على مدى السنوات العشر المقبلة".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
15 يناير, 02:52 GMT
وأشار إلى أن الجيش البريطاني يعاني أيضا من نقص في الأفراد، ففي العام الماضي، خضع نصف الموظفين فقط لتدريبات أساسية، ولم يقم أحد تقريبا بإجراء تدريبات على مستويات أعلى.

وأضاف أن عمر الدبابات والمدرعات وقطع المدفعية البريطانية أكثر من 30 عاما، وأن عدد القوات المسلحة في الجيش يتجه ليصبح أقل من 76 ألف جندي، أي نحو نصف حجم الجيش في الحرب الباردة.

يذكر أنه على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف من خلال إرسال أسلحة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. من جانبها، قالت موسكو مرارا إن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:25 GMT
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